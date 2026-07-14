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Franco Velazco le respondió a Rodrigo Ureña tras sus críticas a la administración de Universitario: "Lamento un poco las declaraciones"

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, respondió a las críticas de Rodrigo Ureña tras el partido amistoso del club crema ante Millonarios.

Franco Velazco le respondió a Rodrigo Ureña tras polémicas declaraciones del futbolista chileno. Foto: Universitario/JAX Latin Media/composición LR
Franco Velazco le respondió a Rodrigo Ureña tras polémicas declaraciones del futbolista chileno. Foto: Universitario/JAX Latin Media/composición LR
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La tensión entre Rodrigo Ureña y la actual administración de Universitario, volvió a quedar en evidencia al finalizar el amistoso del cuadro crema ante Millonarios de Colombia, disputado en el estadio Monumental. Luego de que el volante chileno apuntara contra la directiva al ser consultado sobre su salida de la institución, Franco Velazco utilizó las redes oficiales del club para aclarar lo dicho por el futbolista.

Lejos de responder con molestia, Velazco optó por recordar que Ureña es parte de la historia de la institución al ser parte del plantel tricampeón. "Con Rodrigo hay un cariño y un aprecio por él. Yo personalmente lamento un poco las declaraciones de él, porque habíamos elegido el partido con Millonarios justamente para que haya un reencuentro, un saludo con Fabián Bustos y Rodrigo Ureña", expresó en Universitario TV.

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Franco Velazco le respondió a Rodrigo Ureña tras sus críticas a la administración de Universitario

De igual forma, el administrador crema dejó en claro que si durante las negociaciones existió algún aspecto que incomodó al jugador, corresponde ofrecerle las disculpas del caso. "Si él consideró que algo en la negociación no estuvo bien, tengo la oportunidad de, personalmente y en nombre del club, extenderle las disculpas del caso, por si cree que hubo algo que no le acomodó o no le pareció dentro de lo que tenía pensado", indicó Velazco.

Cabe precisar que las declaraciones de Velazco llegaron luego de que Rodrigo Ureña afirmara que sufrió maltrato por parte de la administración de Universitario. 'Pasaron un montón de cosas. La forma en que me amenazaron para tratar de salir del club. Los responsables saben la forma en que me trataron', mencionó el futbolista para los medios de comunicación.

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¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

El cuadro crema jugará su próximo partido ante ADT el sábado 18 de julio a la 1.15 p. m. (hora peruana). Este cotejo forma parte de la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

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