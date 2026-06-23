TLC entre Perú y Guatemala entrará en vigencia el 1 de julio tras 14 años: ¿qué cambiará para el comercio bilateral?

Acuerdo comercial busca incrementar las exportaciones nacionales a ese país, que entre enero y abril de este año alcanzaron los USD 33 millones. | Difusión

Acuerdo comercial busca incrementar las exportaciones nacionales a ese país, que entre enero y abril de este año alcanzaron los USD 33 millones. | Difusión

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El Gobierno peruano oficializó la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Guatemala desde el próximo 1 de julio de 2026, luego de más de una década desde la suscripción original del acuerdo comercial.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 007-2026-MINCETUR, que dispone la puesta en ejecución tanto del 'Tratado de Libre Comercio entre la República del Perú y la República de Guatemala' como del protocolo complementario firmado en 2025.

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El acuerdo fue suscrito inicialmente el 6 de diciembre de 2011 en Ciudad de Guatemala, pero recién podrá entrar en funcionamiento tras culminarse los procedimientos legales internos de ambos países. Perú y Guatemala intercambiaron las notificaciones oficiales requeridas y acordaron que el tratado empiece a regir desde julio de este año.

Qué productos peruanos podrían beneficiarse con el TLC entre Perú y Guatemala

La entrada en vigor del TLC permitirá mejorar las condiciones de acceso para productos peruanos en el mercado guatemalteco, especialmente en sectores vinculados a agroexportaciones, textiles, manufactura, pesca y alimentos procesados.

Entre los productos con potencial de crecimiento figuran café, cacao, uvas, paltas, productos pesqueros, confecciones y artículos industriales, que podrían ingresar con menores barreras arancelarias y reglas comerciales más claras.

Además, el acuerdo abre oportunidades para pequeñas y medianas empresas exportadoras que buscan expandirse en Centroamérica, una región que en los últimos años ha ganado relevancia para el comercio peruano.

Especialistas en comercio exterior consideran que el TLC también permitirá reducir costos para las empresas y generar mayor competitividad frente a otros mercados de la región.

Perú suma otro acuerdo comercial y fortalece su presencia en Centroamérica

Con la activación del TLC con Guatemala, Perú continúa ampliando su red de acuerdos comerciales internacionales, considerada una de las más importantes de América Latina.

Actualmente, el país mantiene tratados con economías de Asia, Europa y América, lo que facilita el acceso preferencial de productos peruanos a millones de consumidores en distintos mercados internacionales.

En el caso de Guatemala, el acuerdo busca fortalecer el intercambio bilateral y atraer nuevas inversiones privadas entre ambos países. También otorgará mayor seguridad jurídica a las empresas que desarrollen operaciones comerciales en ambos territorios.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) será el encargado de coordinar la correcta implementación del tratado y comunicar las disposiciones necesarias a las entidades correspondientes.

Por qué el TLC entre Perú y Guatemala demoró más de una década en entrar en vigor

Aunque el tratado fue firmado en 2011, su aplicación quedó pendiente durante varios años debido a observaciones y procesos internos que retrasaron la ratificación definitiva del acuerdo.

Recién en abril de 2025 ambos países suscribieron un protocolo adicional que permitió destrabar la entrada en vigencia del TLC. Posteriormente, los instrumentos fueron ratificados mediante el Decreto Supremo N.º 023-2026-RE publicado en mayo de este año.

Con ello, Perú y Guatemala finalmente completaron el intercambio de notificaciones diplomáticas necesarias para activar oficialmente el acuerdo comercial desde el 1 de julio de 2026.

La expectativa ahora está puesta en el crecimiento del intercambio económico bilateral y en el impacto que podría tener en exportadores peruanos interesados en ganar presencia en el mercado centroamericano.