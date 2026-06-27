Una investigación liderada por la Universidad de Monash revela que el deshielo en la Antártida es predecible, facilitando proyecciones sobre el aumento del nivel del mar hasta 2050. | Foto: Monash SAEF

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La Antártida, históricamente vista como la principal incógnita en las proyecciones del clima, revela certezas sobre su impacto en el ascenso del océano. Una investigación de la revista Nature, dirigida por Felicity McCormack, de la Universidad de Monash, y el programa Securing Antarctica’s Environmental Future, demuestra que la reducción de la capa helada continental es predecible para las siguientes décadas. Esta claridad científica facilita estimaciones precisas sobre el deshielo polar hasta mediados de siglo.

El descubrimiento optimiza la planificación estratégica de gobiernos, metrópolis costeras y comunidades vulnerables ante el riesgo marítimo latente. La especialista enfatizó la relevancia del hallazgo con una advertencia clave: "Estamos bastante seguros sobre el aumento del nivel del mar durante los próximos 30 a 50 años". Así, el avance perfila un panorama más nítido que transforma la incertidumbre global en una ventana de oportunidad para la adaptación oportuna.

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¿Por qué la pérdida actual de hielo anticipa el futuro aumento del nivel del mar?

El ritmo presente de desaparición de la masa helada funciona como un indicador prematuro sobre el destino de la capa antártica. Los científicos sostienen que los modelos climáticos capaces de replicar con precisión este declive actual brindan estimaciones certeras para las próximas décadas, sin importar el volumen de emisiones globales de gases de efecto invernadero ni la sofisticación del software empleado.

Este fenómeno se fundamenta en la inercia física del entorno polar, cuyo colosal espesor impide una reacción inmediata a las alteraciones del clima. Dicha memoria ambiental asegura que las condiciones contemporáneas del territorio blanco guarden datos clave sobre su transformación a corto plazo.

Para el océano, el hallazgo implica que los planes de mitigación costera contarán con proyecciones más acotadas hasta mediados de siglo. Mientras el IPCC calcula una elevación global media de entre 0,15 y 0,29 metros hacia 2050, y un rango de 0,28 a 1,01 metros para 2100, esa indagación disminuye las dudas sobre el rol polar en áreas críticas como la infraestructura, los seguros y la gestión territorial.

¿Qué factores elevan la incertidumbre climática global a partir de 2100?

A fines del siglo XXI, la previsibilidad sobre el nivel del mar disminuye debido a fenómenos físicos complejos y difíciles de simular. El principal detonante es el repliegue del hielo asentado en lechos rocosos subterráneos, un proceso que permite la infiltración oceánica bajo la estructura helada. Ese fenómeno acelera el deshielo y desata pérdidas de masa mucho más severas.

Esta retroalimentación destructiva resulta sumamente compleja de contener. De hecho, el IPCC no descarta un incremento del océano superior a los dos metros si ocurre un colapso masivo en la Antártida bajo un escenario de altas emisiones. Ante este panorama, la comunidad científica advierte que las actuales herramientas de pronóstico representan una ventana de oportunidad limitada para la planificación costera, en lugar de un motivo de alivio.

El estudio concluye que el margen de acción climática está ahora mejor delimitado, aunque persistan las amenazas futuras. Al respecto, Steven Chown, director de SAEF, sostuvo que "la predictibilidad identificada en esta investigación no reduce el riesgo a largo plazo, sino que proporciona un período definido para actuar con mayor confianza". Por tanto, optimizar los modelos estadísticos y financiar observaciones continuas será crucial para blindar a las comunidades vulnerables frente al avance marino.