Roban la placa fundacional de bronce de compañía de bomberos en La Punta: tenía 82 años de historia

Roban placa fundacional de bronce de la Compañía de Bomberos La Punta N.° 34 en La Punta | Foto: captura América

Roban placa fundacional de bronce de la Compañía de Bomberos La Punta N.° 34 en La Punta | Foto: captura América

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La Compañía de Bomberos Voluntarios La Punta N.° 34 sufrió el robo de su placa fundacional de bronce, un símbolo que permaneció en la fachada del cuartel durante 81 años. El hecho ocurrió en la avenida Coronel Bolognesi, en el distrito chalaco de La Punta, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran a un hombre que se acerca al frontis de la estación, verifica que no haya personal cerca y utiliza una palanca para desprender la placa del muro. Tras retirarla, oculta la pieza y abandona el lugar caminando con tranquilidad.

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La placa, instalada el 15 de noviembre de 1945, representa la primera distinción oficial de la compañía y constituye un emblema de su historia institucional. Los bomberos señalaron que, más allá del valor del bronce, la pieza simboliza el origen de la unidad y el legado construido por generaciones de voluntarios.

Bomberos ofrecen recompensa

Tras el robo, los hombres de rojo iniciaron la revisión de cámaras de seguridad de viviendas y negocios cercanos para identificar al responsable y facilitar su ubicación por parte de la Policía Nacional del Perú.

Además, los voluntarios organizaron una colecta para financiar una recompensa destinada a quien brinde información que permita recuperar la placa o identificar a quien la tenga en su poder. Los bomberos recordaron que realizan su labor de manera voluntaria y apelaron a la colaboración de la ciudadanía.

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse con la Compañía de Bomberos La Punta N.° 34 al teléfono 429-9898 o llamar al 116, línea nacional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Piden reforzar la seguridad

La compañía también solicitó a la Policía Nacional y a la Municipalidad de La Punta reforzar el patrullaje y ampliar la cobertura de cámaras de videovigilancia en la zona. El cuartel se ubica sobre una de las principales vías del distrito, por lo que los voluntarios consideran preocupante que el robo ocurriera sin que nadie interviniera.

La Policía inició las investigaciones para identificar al responsable y no descarta que la placa haya sido sustraída para venderla como chatarra. Mientras continúan las diligencias, los bomberos reiteraron su llamado a devolver la pieza, cuyo valor histórico resulta irremplazable.