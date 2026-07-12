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Capturan a presunto responsable del incendio en Sacsayhuamán: fuego consumió tres hectáreas de cultivos de café y cacao en Cusco

El incendio en Sacsayhuamán resalta el riesgo de incendios en Cusco, donde en lo que va del año se han registrado 17. Las autoridades piden a la población reportar emergencias para prevenir desgracias.

Las autoridades investigan el origen del incendio y las responsabilidades penales. Se recuerda que el Código Penal establece penas de hasta diez años para provocadores de incendios en Perú.
Las autoridades investigan el origen del incendio y las responsabilidades penales. Se recuerda que el Código Penal establece penas de hasta diez años para provocadores de incendios en Perú. | Foto: composición LR
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Un incendio forestal registrado en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, en el sector Kespewara de la zona de Llaullipata, en Cusco, movilizó a bomberos, personal de Serenazgo, Defensa Civil y efectivos de la Policía Nacional del Perú. El siniestro afectó alrededor de tres hectáreas de pastizales y arbustos, mientras que un hombre fue intervenido por su presunta vinculación con el origen de las llamas. No se reportaron personas heridas.

La emergencia fue reportada por vecinos y transeúntes que observaron una columna de humo cerca del complejo arqueológico. La comunicación con la Central de Monitoreo de la Municipalidad Provincial del Cusco permitió activar el despliegue de los equipos de respuesta, que trabajaron de manera coordinada para impedir que el fuego alcanzara otras áreas del recinto histórico.

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Cómo se originó el incendio en Sacsayhuamán y qué acciones realizaron las autoridades

El primer grupo en llegar al lugar estuvo conformado por 25 agentes de Serenazgo, quienes iniciaron las labores de contención mientras arribaban unidades especializadas. Minutos después, 18 integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil reforzaron las acciones para extinguir el incendio y controlar la emergencia.

Tras las primeras diligencias, la Policía Nacional intervino a un hombre señalado como presunto responsable del incendio. De acuerdo con información preliminar proporcionada por Serenazgo, el investigado habría manifestado padecer problemas de salud mental, aspecto que forma parte de las investigaciones. Las autoridades buscan establecer cómo se produjo el fuego y determinar si corresponde atribuir responsabilidades penales conforme al desarrollo de las pesquisas.

Incendios forestales en Cusco: investigaciones, sanciones y un fallecido durante la temporada seca

Mientras continúan las investigaciones por el incendio en Sacsayhuamán, las autoridades recordaron que el Código Penal peruano establece penas de entre tres y 10 años de prisión para quienes sean hallados responsables del delito de provocar incendios. Asimismo, el comandante departamental de Bomberos de Cusco, David Taboada, informó que durante el año ya se atendieron 17 incendios forestales en la región, la mayoría relacionados con acciones humanas, como quemas o descuidos. También exhortó a la población a evitar este tipo de prácticas y reportar cualquier emergencia a la línea 105, especialmente durante la temporada de sequía y fuertes vientos.

En paralelo, otro incendio forestal ocurrido en el sector Torreblanca, distrito de Yanatile, provincia de Calca, dejó el primer fallecido de la temporada seca en Cusco. La víctima fue identificada como Flavio Livano Tito, de 72 años. El siniestro comenzó el 8 de julio y destruyó cerca de tres hectáreas de cultivos de café y cacao. En las labores de control participaron personal municipal, efectivos policiales, equipos de gestión del riesgo de desastres y pobladores de la zona.

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