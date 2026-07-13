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Keiko Fujimori se reunió en en gala de Mar-a-Lago con aliados de Donald Trump

La presidenta electa confirmó su interés en sumar al Perú al Escudo de las Américas, la alianza regional impulsada por Washington contra el crimen organizado. Un reportaje de Panorama reveló las imágenes del encuentro.

La presidenta electa asistió a un evento en Mar-a-Lago. Foto: captura de pantalla
La presidenta electa asistió a un evento en Mar-a-Lago. Foto: captura de pantalla
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Keiko Fujimori asistió a una gala privada en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida, donde compartió con dirigentes y asesores cercanos al Partido Republicano. El encuentro, al que la propia Fujimori pidió asistir, según los organizadores, se realizó el 10 de febrero como parte del evento Prosperidad Hispana. Panorama difundió las imágenes en su edición de este domingo.

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La organizadora de la gala, Gabriela Berrosspie, contó a Panorama que la iniciativa partió de la entonces candidata. "Nosotros recibimos una llamada y nos dijeron: Keiko quiere venir a la gala", relató. Según su versión, varios asistentes se acercaron a la mesa de Fujimori durante la noche y la felicitaron.

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Entre los presentes figuraron nombres de peso del entorno de Trump: Rudy Giuliani, Roger Stone, Michael Flynn y el estratega digital Alex Bruesewitz. También estuvo Mercedes Schlapp, presidenta del Comité de Acción Política Conservadora (CPAC) y exsecretaria de prensa durante el primer gobierno de Trump.

Días antes del evento, Fujimori confirmó que su gobierno buscará incorporar al Perú al Escudo de las Américas, la iniciativa que Washington promueve para coordinar acciones contra el narcotráfico, la migración irregular y el crimen organizado transnacional en la región.

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"Nos interesa también formar parte del Escudo de las Américas. Creemos que hay ahí muchas oportunidades de cara a recuperar la paz y luchar contra el crimen organizado", declaró la mandataria electa. Sobre el momento de esa incorporación, prefirió no dar fechas: "Esa es una decisión que la vamos a anunciar más adelante".

Fujimori también reveló que ya conversó el tema con otros mandatarios de la región. Mencionó en concreto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien —según dijo— evalúa organizar actividades vinculadas al Escudo de las Américas. "Le he hecho saber que el Perú va a estar muy interesado en poder participar en las próximas reuniones", afirmó.

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La agenda con Washington no se limitó a temas de seguridad. La presidenta electa habló también de migración y propuso lo que llamó un corredor de doble función: uno humanitario para casos que lo requieran y otro orientado a combatir la delincuencia. Puso como ejemplo un eventual retorno de migrantes venezolanos a su país, en caso de que Venezuela recupere condiciones democráticas.

En el plano económico, Fujimori apuntó a atraer inversión estadounidense. Citó el caso del puerto de Chancay, financiado con capital chino, y aseguró que Perú buscó apoyo de Estados Unidos para esa iniciativa sin obtener respuesta en su momento. "Los americanos brillaron por su ausencia. Hoy se han dado cuenta que el Perú es un país en el que pueden invertir", señaló.

El reportaje de Panorama incluyó además una fotografía de Fujimori junto al periodista español Javier Negre, quien luego la publicó en sus redes y sostuvo que la candidata buscaba acercarse al círculo político de Trump antes de las elecciones.

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