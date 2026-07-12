ONP inicia pago de pensiones a domicilio este 13 de julio: conoce qué distritos serán los primeros beneficiados

La ONP inicia el 13 de julio el pago de pensiones a domicilio para más de 10.000 beneficiarios en Lima y Callao, facilitando la recepción del dinero sin desplazamientos. | Foto: composición LR

La ONP inicia el 13 de julio el pago de pensiones a domicilio para más de 10.000 beneficiarios en Lima y Callao, facilitando la recepción del dinero sin desplazamientos. | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) comenzará este 13 de julio una nueva jornada de pago de pensiones a domicilio para más de 10.000 beneficiarios de Lima Metropolitana y el Callao. La medida busca que los pensionistas reciban el dinero correspondiente sin necesidad de trasladarse a una entidad bancaria.

El servicio, que no tiene ningún costo para los usuarios, ha sido organizado por etapas según la ubicación de los distritos. Con esta modalidad, la entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busca brindar una alternativa más segura y práctica, especialmente para los adultos mayores que presentan dificultades para movilizarse.

TE RECOMENDAMOS KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

¿Qué distritos de Lima y Callao recibirán primero el pago de pensiones a domicilio de la ONP?

La ONP informó que un total de 10.060 pensionistas accederán a esta modalidad de pago durante el mes de julio. Para ello, el cronograma ha sido dividido en tres fases, de acuerdo con la zona donde residen los beneficiarios.

Las fechas establecidas son las siguientes:

13 y 14 de julio (Lima Sur): Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. 15 al 17 de julio (Lima Norte y Callao): Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. 18 al 20 de julio (Lima Centro): Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

La institución también precisó que los pensionistas que no puedan ser atendidos durante la primera visita recibirán una segunda programación entre el 21 y el 25 de julio, con el objetivo de completar la entrega de las pensiones.

¿Cómo solicitar el servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio de la ONP?

Los pensionistas que deseen incorporarse a esta modalidad deberán realizar la solicitud mediante la plataforma ONP Virtual. El trámite es gratuito y permanece disponible para quienes prefieran recibir el pago de su pensión directamente en su vivienda.

La entidad explicó que las solicitudes registradas entre el 11 de julio y el 7 de agosto serán procesadas para incorporarse al servicio desde septiembre. Asimismo, quienes requieran orientación pueden comunicarse con la central telefónica ONP Te Escucha, al número (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 5:30 p. m., donde también se brinda información sobre requisitos, cronogramas y condiciones del servicio.