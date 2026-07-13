Arequipa: rescatan con vida a dos turistas alemanes tras permanecer tres días extraviados en el Valle del Colca
Las autoridades recordaron a los turistas la importancia de seguir rutas señalizadas para evitar desorientación. Respetar las indicaciones reduce el riesgo de incidentes en la zona.
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Dos ciudadanos de nacionalidad alemana fueron encontrados con vida luego de permanecer varias horas desaparecidos en el Valle del Colca, ubicado en la provincia de Caylloma, región Arequipa. El incidente ocurrió cuando ambos visitantes perdieron la ruta durante un recorrido hacia el sector de Sagalle u Oasis, lo que originó un operativo de búsqueda desarrollado por distintas instituciones de la zona.
Los turistas, identificados como Marcel M. (28) y Anna-L. B. (24), habían sido reportados como extraviados alrededor de las 19:00 horas del jueves 9 de julio. Tras su ubicación, fueron trasladados a un establecimiento de salud en el distrito de Cabanaconde, donde recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta al no presentar complicaciones de gravedad.
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Rescate de turistas alemanes en el Valle del Colca movilizó a autoridades y equipos de emergencia
Luego de recibir el reporte sobre la desaparición de la pareja, se activó un operativo que reunió a efectivos de la comisaría de Cabanaconde, personal de Serenazgo del distrito de Tapay, representantes de la Municipalidad Provincial de Caylloma y trabajadores de la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca). Las labores permitieron localizar a ambos visitantes después de varias horas de búsqueda.
Una vez encontrados, los turistas fueron conducidos al centro de salud de Cabanaconde para una evaluación médica. El personal sanitario determinó que ambos presentaban un cuadro leve de deshidratación, condición que fue atendida sin mayores complicaciones. Tras verificar su estado, los especialistas autorizaron su alta médica.
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Autoridades recomiendan respetar las rutas señalizadas durante los recorridos
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, la pareja habría abandonado el recorrido autorizado entre Sagalle y Cabanaconde, situación que habría ocasionado su desorientación dentro del circuito turístico del Valle del Colca.
Tras el rescate, las autoridades reiteraron la importancia de seguir únicamente los caminos habilitados para los visitantes. Asimismo, exhortaron tanto a turistas nacionales como extranjeros a evitar desvíos y respetar la señalización existente con el fin de reducir el riesgo de incidentes y facilitar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia.