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Nevado Jirishanca: rescatan a tres alpinistas españoles tras accidente en la Cordillera Huayhuash de Huánuco

Los heridos, Íker Madoz, Ibon Mendia y Joan Domingo, forman parte del equipo masculino de alpinismo de la FEDME. Recibieron atención médica tras sufrir una caída en la ruta La Suerte.

Alpinistas españoles rescatados tras accidente en nevado Jirishanca de la Cordillera Huayhuash
Alpinistas españoles rescatados tras accidente en nevado Jirishanca de la Cordillera Huayhuash | Foto: FEDME
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Tres alpinistas españoles resultaron heridos durante una escalada en el nevado Jirishanca, ubicado en la Cordillera Huayhuash, en el distrito de Queropalca, región Huánuco. Los deportistas fueron rescatados y se encuentran fuera de peligro, según informaron las autoridades locales.

Los afectados forman parte del equipo masculino de alpinismo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). Se trata de Íker Madoz, Ibon Mendia y Joan Domingo, quienes recibieron atención médica tras el hecho.

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Rescate en zona de difícil acceso

Según informó Beto Pinto Toledo, presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), los montañistas sufrieron una caída durante el primer largo de la ruta La Suerte, una de las secciones iniciales del ascenso.

Uno de los deportistas quedó imposibilitado de movilizarse en un primer momento. Sin embargo, el grupo logró descender por sus propios medios hasta las inmediaciones de la laguna Carhuacocha, desde donde solicitaron apoyo para su evacuación.

Tras la alerta, la AGMP coordinó con la Policía Nacional del Perú un operativo de rescate por vía terrestre. En las labores participaron auxiliares de montaña, además de arrieros con caballos y burros, debido a las condiciones del terreno.

Jirishanca, uno de los nevados más exigentes

El nevado Jirishanca es considerado uno de los principales desafíos técnicos de la Cordillera Huayhuash, por lo que suele ser escalado por deportistas con amplia experiencia.

Pinto Toledo explicó que los accidentes forman parte de los riesgos de esta actividad, debido a las condiciones de alta montaña y la dificultad de las rutas. "Son deportistas de élite que vienen a explorar nuestras cordilleras, pero lamentablemente la exposición del mismo deporte hace que estos accidentes ocurran", refirió.

La FEDME confirmó después que los tres integrantes de su equipo permanecen estables y agradeció la respuesta de las autoridades peruanas y de la AGMP por activar los protocolos de rescate.

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