Eloy Vera, el "policía más amable del Perú", permanece grave en hospital de Arequipa: piden cadena de oración

Eloy Vera, el "policía más amable del Perú", permanece grave en hospital | Composición LR / Difusión

Eloy Vera, el "policía más amable del Perú", permanece grave en hospital | Composición LR / Difusión

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Desde muy niño, Eloy Ladislao Vera Neira soñó con ser policía. Lo logró. Pero, más allá de cumplir ese sueño, quiso servir con vocación. "Mi trabajo es dar seguridad con un trato exquisito y una sonrisa a flor de labio, porque la vida es importantísima", decía siempre desde el Centro Histórico de Arequipa.

Hoy, a sus 76 años, permanece internado en el Hospital de la Policía, en el distrito de Cayma, Arequipa. Su estado de salud es grave y tiene preocupados a familiares y amigos, quienes piden una cadena de oración por su pronta recuperación.

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Internautas piden su recuperación y lo recuerdan con cariño

En redes sociales, cientos de usuarios lamentaron la noticia y recordaron su labor, cuando hacía cruzar a niños y adultos mayores de la mano, los guiaba con una sonrisa y, además, los hacía reír con sus trabalenguas.

"Era el policía que te ayudaba a cruzar la pista con una sonrisa", "No hay policía como el, ruego que se recupere", "Que se haga un monumento al costado de Santa Catalina", expresaron.

Reconocimientos para el “policía más amable del Perú”

Durante su carrera, fue reconocido por el Gobierno Regional y la Región Policial de Arequipa por su liderazgo y servicio. En 2014 fue condecorado como la persona más amable de todo el Perú. También sorprendía al saludar en inglés, quechua y castellano, además de compartir sus ocurrencias y trabalenguas.

El gobierno regional, por ejemplo, resaltó su "valiosa contribución a la institución policial y a la sociedad arequipeña". Ahora, toda la Ciudad Blanca espera verlo nuevamente en las calles, con esa sonrisa que lo convirtió en símbolo de vocación de servicio.

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