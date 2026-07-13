Mariska Hargitay: “Sacar a la luz historias importantes ha sido la esencia de mi carrera”

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Tras 15 años, la Academia de la Televisión vuelve a elegir a una mujer como presentadora de la ceremonia. Mariska Hargitay, protagonista y productora ejecutiva de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales será la primera en conducir los Premios Emmy después de Angela Lansbury en 1993, Ellen DeGeneres en 2005 y Jane Lynch en 2011.

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“Sacar a la luz historias importantes ha sido la esencia de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar la 78.ª edición de los Premios Emmy —en el centenario de mi querida NBC— y celebrar a esta extraordinaria comunidad de narradores”, dijo la actriz en un comunicado.

La cadena ya confirmó el estreno de la temporada 28 de La ley y el orden: UVE. La serie sobre el equipo especial liderado por la detective Olivia Benson, interpretada por Hargitay, fue creada por Dick Wolf como un spin-off. “Ya sea actor o director, diseñador de vestuario o de sonido, todos tenemos el privilegio de participar en la creación de una televisión que nos une. Sin importar cómo, dónde o cuándo la veamos, estamos juntos en nuestras risas, nuestras lágrimas, nuestro amor por las historias y nuestra ilusión por ver qué sucede a continuación”, comentó.

La serie dramática más longeva de la televisión

La producción se transmite en Perú por Universal+. Los episodios han mostrado, cada vez, más conexión con la realidad, aunque en la serie se aclara que los casos son ficticios. “En el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. En la ciudad de Nueva York, los detectives que investigan estos delitos pertenecen a un escuadrón de élite conocido como Unidad de Víctimas Especiales”, dice la introducción de cada episodio.

Sin embargo, los guiones nos recuerdan dramáticos casos y la serie se ha convertido en uno de los éxitos más estables de la televisión en más de dos décadas. “Mariska se ha ganado su lugar entre los íconos de la televisión”, declaró Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de eventos en vivo y especiales de NBC/Peacock. “Pocas actrices han dejado una huella tan profunda en la televisión como Mariska. Durante 27 temporadas, ha aportado fuerza, compasión y humanidad a uno de los personajes más queridos de la televisión. Mientras NBC celebra 100 años de historias inolvidables, no podemos pensar en nadie más apropiado para celebrar el increíble legado de la televisión”.

En tanto, Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión, declaró en un comunicado: “Mariska es una de las estrellas más queridas de la televisión, cuyo talento, autenticidad y extraordinaria conexión con el público la han convertido en una figura clave en nuestra industria y en la cultura”.v