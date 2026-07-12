Crisis en hospital de la PNP: farmacia cerraría por deuda de S/12 millones afectando a 450.000 policías

Hospital de la PNP en crisis por posible cierre de farmacia | Composición LR / Panamericana

Hospital de la PNP en crisis por posible cierre de farmacia | Composición LR / Panamericana

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El Hospital de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis N. Sáenz, ubicado en el distrito de Jesús María, enfrenta un grave problema que pone en riesgo la atención a sus usuarios. La farmacia que opera dentro del centro hospitalario estaría a punto de cerrar debido a una deuda de S/12 millones que el Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP (Saludpol), a cargo del Ministerio del Interior (Mininter), aún mantiene con la empresa.

El cierre del establecimiento médico afectaría a más de 450.000 policías y sus familias, que utilizan este servicio para atender diversas complicaciones de salud, según un reporte del programa 'El Dominical' de Panamericana Televisión. Esta situación ya genera dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos en personas que alguna vez vistieron el uniforme policial y sirvieron al país.

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Exigen el cambio de administración de Saludpol para superar crisis y evitar el cierre de la farmacia en hospital de la PNP

Recientemente, la farmacia Fonbiepol informó que, debido a la deuda de S/12 millones que mantiene Saludpol con este establecimiento, no será posible realizar la compra de medicamentos necesarios para la atención y entrega al personal policial y sus familiares. Asimismo, señaló que no podrá expender medicamentos esenciales durante estos días, una situación que se mantendría hasta el cierre definitivo del local.

Frente a este escenario, la Asociación de Policías Femeninas del Perú realizó una protesta y exigió la promulgación de una ley que busca que la administración de Saludpol pase del Mininter a la Comandancia General de la PNP. “El objetivo es el cambio de administración de la salud que pasaría a la Policía Nacional. Por la mala gestión de Saludpol, estamos siendo prácticamente denigrados de nuestro salud”, señaló a Panamericana una de las representantes.

Ausencia de medicamentos y falta de atención oportuna ya afectan a pacientes del hospital de la PNP

Algunos pacientes del hospital PNP Luis N. Sáenz afirmaron que afrontan dificultades para acceder a medicamentos y recibir atención oportuna. Arón Padilla (55), quien llegó desde Iquitos tras sufrir una caída en zona fronteriza en 2022, aseguró que Saludpol solo le entrega pastillas que podría conseguir a S/0,20 en cualquier farmacia, pese a que necesita otros insumos para someterse a diálisis tres veces por semana.

En tanto, Víctor López Ramírez (69), expolicía de investigación criminal, denunció que no pudo recibir atención médica especializada. “Se han demorado cinco meses para curarme el desprendimiento de retina (…) He estado a portas de perder la vista”, señaló.

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