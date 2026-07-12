HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Crisis en hospital de la PNP: farmacia cerraría por deuda de S/12 millones afectando a 450.000 policías

El fondo Saludpol, a cargo del Mininter, mantiene una millonaria deuda con la farmacia Fonbiepol, lo que llevó al negocio a anunciar que no puede comprar más medicamentos y que cerraría su local.

Hospital de la PNP en crisis por posible cierre de farmacia
Hospital de la PNP en crisis por posible cierre de farmacia | Composición LR / Panamericana
Escuchar
Resumen
Compartir

El Hospital de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis N. Sáenz, ubicado en el distrito de Jesús María, enfrenta un grave problema que pone en riesgo la atención a sus usuarios. La farmacia que opera dentro del centro hospitalario estaría a punto de cerrar debido a una deuda de S/12 millones que el Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP (Saludpol), a cargo del Ministerio del Interior (Mininter), aún mantiene con la empresa.

El cierre del establecimiento médico afectaría a más de 450.000 policías y sus familias, que utilizan este servicio para atender diversas complicaciones de salud, según un reporte del programa 'El Dominical' de Panamericana Televisión. Esta situación ya genera dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos en personas que alguna vez vistieron el uniforme policial y sirvieron al país.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

PUEDES VER: Minsa anuncia campaña de cirugías del 13 al 18 de julio en esta región: atenderán hernias y otras patologías

lr.pe

Exigen el cambio de administración de Saludpol para superar crisis y evitar el cierre de la farmacia en hospital de la PNP

Recientemente, la farmacia Fonbiepol informó que, debido a la deuda de S/12 millones que mantiene Saludpol con este establecimiento, no será posible realizar la compra de medicamentos necesarios para la atención y entrega al personal policial y sus familiares. Asimismo, señaló que no podrá expender medicamentos esenciales durante estos días, una situación que se mantendría hasta el cierre definitivo del local.

Frente a este escenario, la Asociación de Policías Femeninas del Perú realizó una protesta y exigió la promulgación de una ley que busca que la administración de Saludpol pase del Mininter a la Comandancia General de la PNP. “El objetivo es el cambio de administración de la salud que pasaría a la Policía Nacional. Por la mala gestión de Saludpol, estamos siendo prácticamente denigrados de nuestro salud”, señaló a Panamericana una de las representantes.

Ausencia de medicamentos y falta de atención oportuna ya afectan a pacientes del hospital de la PNP

Algunos pacientes del hospital PNP Luis N. Sáenz afirmaron que afrontan dificultades para acceder a medicamentos y recibir atención oportuna. Arón Padilla (55), quien llegó desde Iquitos tras sufrir una caída en zona fronteriza en 2022, aseguró que Saludpol solo le entrega pastillas que podría conseguir a S/0,20 en cualquier farmacia, pese a que necesita otros insumos para someterse a diálisis tres veces por semana.

En tanto, Víctor López Ramírez (69), expolicía de investigación criminal, denunció que no pudo recibir atención médica especializada. “Se han demorado cinco meses para curarme el desprendimiento de retina (…) He estado a portas de perder la vista”, señaló.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Eloy Vera, el "policía más amable del Perú", permanece grave en hospital de Arequipa: piden cadena de oración

Eloy Vera, el "policía más amable del Perú", permanece grave en hospital de Arequipa: piden cadena de oración

LEER MÁS
PNP decomisó más de 62 toneladas de droga en solo seis meses

PNP decomisó más de 62 toneladas de droga en solo seis meses

LEER MÁS
Chofer es asesinado y sicarios son atropellados por compañero de la víctima durante su fuga en Carabayllo

Chofer es asesinado y sicarios son atropellados por compañero de la víctima durante su fuga en Carabayllo

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

LEER MÁS
UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

LEER MÁS
Más de 8 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 13 al 15 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

Más de 8 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 13 al 15 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Municipalidades de Lima y Ate liberan 13.500 m2 para ejecutar obra que conectará avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

Municipalidades de Lima y Ate liberan 13.500 m2 para ejecutar obra que conectará avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

LEER MÁS
Padre del menor fallecido en la comisaría de Manchay anuncia acciones legales contra Rospigliosi: "Ha faltado el respeto a mi hijo"

Padre del menor fallecido en la comisaría de Manchay anuncia acciones legales contra Rospigliosi: "Ha faltado el respeto a mi hijo"

LEER MÁS
Lima y Callao quedarán sin luz por 11 horas este 11 y 12 de julio: Pluz Energía Perú confirma corte programado del servicio en varios distritos

Lima y Callao quedarán sin luz por 11 horas este 11 y 12 de julio: Pluz Energía Perú confirma corte programado del servicio en varios distritos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025