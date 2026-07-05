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Mujer llegó de España para visitar a su familia, pero muere atropellada por cúster en Los Olivos: chofer se dio a la fuga

El conductor del vehículo perdió el control e impactó a la víctima mientras estaba en la zona peatonal en la avenida Izaguirre. La cúster, con placa AOE-760, continuó su recorrido y chocó contra otros autos.

Familiares de la víctima exigen justicia tras lo sucedido. Conductor continúa prófugo.
Familiares de la víctima exigen justicia tras lo sucedido. Conductor continúa prófugo. | Composición LR
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Una mujer de 52 años, identificada como Giovanna Sonia Rodríguez Loa, falleció tras ser atropellada por una cúster que, presuntamente, circulaba a excesiva velocidad en el distrito de Los Olivos. El accidente, registrado por cámaras de seguridad, ocurrió en la cuadra 11 de la avenida Carlos Izaguirre. Luego del impacto, el conductor abandonó el vehículo y escapó antes de la llegada de las autoridades.

De acuerdo con testigos, la cúster de placa AOE-760 perdió el control mientras transitaba por la vía e invadió la zona peatonal, donde embistió por la espalda a la víctima, quien había llegado de España para visitar a su familia. Tras el atropello, la unidad continuó su recorrido y chocó contra un automóvil azul de placa B5I-015 y una camioneta de placa F5L-644.

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Cámaras captan el accidente

Las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia muestran el momento exacto en que el vehículo se desvía de su carril, arrolla a la mujer y termina impactando contra los otros dos vehículos, y generó momentos de pánico entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona.

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos y personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), quienes intentaron brindarle atención; sin embargo, solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

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Chofer se dio a la fuga

Según la información preliminar, tras el hecho el conductor descendió de la cúster y huyó del lugar antes de que llegaran los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que es intensamente buscado.

“Estaba de visita. No lo puedo creer. No voy a parar hasta hacer justicia. No puede ser”, sostuvo una de las familiares de la mujer fallecida. La PNP inició las investigaciones para identificar y ubicar al responsable del atropello. Asimismo, las imágenes de las cámaras de seguridad serán fundamentales para reconstruir la secuencia del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades no descartan que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante en el fatal siniestro, aunque las causas del accidente continúan siendo materia de investigación.

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