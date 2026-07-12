HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido amistoso en Matute

El partido amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute'. Este encuentro servirá como preparación para el conjunto blanquiazul de cara al inicio del Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima y Deportivo Cali se enfrentan en Matute. Foto: Liga 1/Liga Postobon/composición LR
Alianza Lima y Deportivo Cali se enfrentan en Matute. Foto: Liga 1/Liga Postobon/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO juegan HOY domingo 12 de julio, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), en un amistoso internacional. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Este encuentro entre peruanos y colombianos marcará la preparación de los blanquiazules de cara al Torneo Clausura 2026. Alianza Lima busca llegar con rodaje para encarar el próximo campeonato y en esta ocasión enfrentarán al equipo de Pedro Gallese, arquero de la ‘Bicolor’, quien enfrentará a su ex equipo.

PUEDES VER: Lionel Scaloni responde a acusaciones contra Argentina en el Mundial 2026: “Con el VAR es muy difícil que te ayuden”

lr.pe

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Cali en Matute?

El partido amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali se disputará este domingo 12 de julio desde las 3.00 p. m. (hora de Perú) en el Estadio Alejandro Villanueva. Si te encuentras fuera del país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Chile, Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

PUEDES VER: Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi tras eliminarlo del Mundial 2026: "Aquí no hay lugar para emociones"

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali por el amistoso internacional?

La transmisión de Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO estará disponible de manera exclusiva gracias a América TV. Para seguir el partido amistoso, podrás ingresar al canal 4 para ver este enfrentamiento en señal abierta para territorio peruano.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alianza Lima vs Deportivo Cali: día, hora y canal de TV para ver el amistoso internacional en Matute

Alianza Lima vs Deportivo Cali: día, hora y canal de TV para ver el amistoso internacional en Matute

LEER MÁS
Universitario goleó 3-0 a Alianza Lima en el Estadio Monumental y clasificó a la final de la Liga Femenina 2026

Universitario goleó 3-0 a Alianza Lima en el Estadio Monumental y clasificó a la final de la Liga Femenina 2026

LEER MÁS
Alianza Lima quedó eliminado de la siguiente fase de la Copa Caliente tras perder 2-1 contra Alianza Atlético

Alianza Lima quedó eliminado de la siguiente fase de la Copa Caliente tras perder 2-1 contra Alianza Atlético

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inglaterra - Argentina: día, hora y canal de TV para ver la segunda semifinal del Mundial 2026

Inglaterra - Argentina: día, hora y canal de TV para ver la segunda semifinal del Mundial 2026

LEER MÁS
Inglaterra le puso fin a la travesía de los Vikingos: venció 2-1 a Noruega y clasificó a semifinales del Mundial 2026

Inglaterra le puso fin a la travesía de los Vikingos: venció 2-1 a Noruega y clasificó a semifinales del Mundial 2026

LEER MÁS
Hernán Barcos y un debut soñado con Sporting Cristal: anotó golazo para el 1-1 ante EGB Tacna por la Copa Caliente 2026

Hernán Barcos y un debut soñado con Sporting Cristal: anotó golazo para el 1-1 ante EGB Tacna por la Copa Caliente 2026

LEER MÁS
Lionel Scaloni responde a acusaciones contra Argentina en el Mundial 2026: “Con el VAR es muy difícil que te ayuden”

Lionel Scaloni responde a acusaciones contra Argentina en el Mundial 2026: “Con el VAR es muy difícil que te ayuden”

LEER MÁS
Lamine Yamal lanza picante advertencia a Francia antes de la semifinal: "Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros"

Lamine Yamal lanza picante advertencia a Francia antes de la semifinal: "Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros"

LEER MÁS
Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi tras eliminarlo del Mundial 2026: "Aquí no hay lugar para emociones"

Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi tras eliminarlo del Mundial 2026: "Aquí no hay lugar para emociones"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025