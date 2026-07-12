Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido amistoso en Matute

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO juegan HOY domingo 12 de julio, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), en un amistoso internacional. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Este encuentro entre peruanos y colombianos marcará la preparación de los blanquiazules de cara al Torneo Clausura 2026. Alianza Lima busca llegar con rodaje para encarar el próximo campeonato y en esta ocasión enfrentarán al equipo de Pedro Gallese, arquero de la ‘Bicolor’, quien enfrentará a su ex equipo.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Cali en Matute?

El partido amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali se disputará este domingo 12 de julio desde las 3.00 p. m. (hora de Perú) en el Estadio Alejandro Villanueva. Si te encuentras fuera del país, consulta la siguiente guía de horarios.

Chile, Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali por el amistoso internacional?

La transmisión de Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO estará disponible de manera exclusiva gracias a América TV. Para seguir el partido amistoso, podrás ingresar al canal 4 para ver este enfrentamiento en señal abierta para territorio peruano.