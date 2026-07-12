Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO: entradas, a qué hora y dónde ver la final Liga Femenina 2026
El Estadio Alberto Gallardo será testigo de la primera final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Sigue la transmisión del Sporting Cristal vs Universitario.
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VER Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO | La Final de ida de la Liga Femenina 2026 se jugará en el Estadio Alberto Gallardo a partir de las 3.15 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de Juntos TV y el canal de YouTube Bicolor+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la cobertura online gatis que ofrece La República Deportes.
Las rimenses llegaron a esta instancia tras imponerse con un marcador global de 6-3. Por su parte, las cremas golearon a Alianza Lima en el Monumental y consiguieron remontar la serie.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario por la Final de la Liga Femenina 2026?
El partido Sporting Cristal vs Universitario femenino empezará desde las 3.15 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.
- México: 2.15 p. m.
- Colombia, Ecuador y Perú: 3.15 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.15 p. m.
¿En qué canal ver la final Sporting Cristal vs Universitario por la Liga Femenina 2026?
El duelo entre Universitario y Sporting Cristal será transmitido por Juntos TV (canales 29/729 de Movistar TV y 24/535 de Claro TV). Asimismo, podrás seguirlo en internet a través de Bicolor+ en YouTube.
¿Dónde se jugará Sporting Cristal vs Universitario femenino?
Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes en las instalaciones del Estadio Alberto Gallardo.
Sporting Cristal vs Universitario: entradas
Las entradas para la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina se pueden comprar en la plataforma Joinnus.
- Occidente VIP: S/25
- Occidente Butaca (Zona A y B): S/18
- Occidente Butaca (Zona C y D): S/15
- Occidente lateral: S/12
- Occidente Central Butaca: S/10
- Occidente Central Butaca (2 adultos): S/6
- Oriente lateral: S/8
- Oriente (2 adultos): S/5
- Niños: S/5
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Últimos partidos de Sporting Cristal vs Universitario femenino
Las dirigidas por Carlos Veliz no perdieron ninguno de los últimos cinco partidos que les tocó jugar contra Sporting Cristal.
- Universitario 3-1 Sporting Cristal | 25.04.26
- Universitario 6-0 Sporting Cristal | 02.11.25
- Sporting Cristal 0-0 Universitario | 19.10.25
- Universitario 2-0 Sporting Cristal | 21.09.25
- Sporting Cristal 1-1 Universitario | 21.09.25