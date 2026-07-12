Roberto Sánchez convoca a movilización por la libertad de Castillo este miércoles 15 de julio

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Roberto Sánchez, excandidato presidencial por Juntos por el Perú, convocó a una movilización nacional para el miércoles 15 de julio con un solo pedido: la libertad de Pedro Castillo. La convocatoria llegó días después de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU calificara de arbitrario el arresto del exmandatario y recomendara su excarcelación inmediata.

Sánchez difundió el anuncio desde los exteriores del penal Barbadillo. Lo acompañaron simpatizantes de Castillo y la excandidata a la vicepresidencia Brígida Curo. En las imágenes que circularon en redes sociales se observan megáfonos, un equipo de sonido y banderolas con el símbolo del partido. “Hoy desde Barbadillo, el pueblo del lado de la justicia exige la liberación del presidente Pedro Castillo Terrones”, escribió el dirigente en sus redes sociales.

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La fecha elegida no es cualquiera. Ese mismo miércoles, al mediodía, el JNE formalizará el triunfo de Keiko Fujimori en una ceremonia protocolar en el Gran Teatro Nacional. Ahí recibirán su credencial la propia Fujimori y sus vicepresidentes, Luis Galarreta y Miguel Torres. El acto marca uno de los últimos pasos antes del cambio de mando, previsto para el 28 de julio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ya fijó su posición sobre el informe de la ONU. A través de un comunicado, precisó que las opiniones del Grupo de Trabajo "no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional" ni constituyen "decisiones jurisdiccionales obligatorias". Según la Cancillería, ese pronunciamiento no modifica las decisiones que adopten las autoridades peruanas competentes.