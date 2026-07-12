Minsa anuncia campaña de cirugías del 13 al 18 de julio en esta región: atenderán hernias y otras patologías

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El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que, del lunes 13 al sábado 18 de julio, realizará una campaña de desembalse quirúrgico en el Hospital Regional de Pucallpa, en la región Ucayali. La iniciativa busca reducir la lista de espera de pacientes que requieren una operación.

Durante esta jornada médica, que será implementada a través de la estrategia Salud en Acción de Minsa Móvil, el sector prevé realizar entre 35 y 40 cirugías generales a pacientes previamente evaluados por el establecimiento de salud, quienes permanecían en lista de espera para acceder a un tratamiento quirúrgico.

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Campaña de cirugía general en hospital de Pucallpa: ¿qué casos atenderá el Minsa?

Según la entidad, las intervenciones estarán dirigidas principalmente a personas de entre 18 y 60 años con diagnóstico de hernias inguinales, umbilicales, incisionales y otras patologías que requieren tratamiento oportuno.

Para esto, se contará con la participación de un equipo multidisciplinario de Minsa Móvil, integrado por cirujanos generales, anestesiólogos, licenciados en enfermería y personal asistencial, que trabajará de manera articulada con los profesionales del Hospital Regional de Pucallpa para garantizar procedimientos seguros y con altos estándares de calidad.

Minsa Móvil: el mecanismo del Estado que acerca la salud a las regiones

La intervención forma parte de la estrategia nacional de desembalse quirúrgico que impulsa el Minsa para fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, reducir los tiempos de espera y brindar atención especializada a pacientes que, por diversos factores, han visto postergadas sus cirugías.

La cartera informó que, a través del Minsa Móvil, continuará desplegando equipos especializados en diferentes regiones del país, acercará servicios de alta complejidad, fortalecerá la atención hospitalaria y mejorará la calidad de vida de cientos de pacientes.

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