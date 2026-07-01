Atacan bus interprovincial Emmanuel con 20 pasajeros a bordo en Los Olivos: empresa evalúa suspender sus operaciones
Un sicario llegó en motocicleta y disparó contra la unidad cuando se dirigía hacia Huaral. Este sería el segundo atentado que sufre la compañía en poco más de un mes, por lo que no descartan paralizar sus actividades.
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Un bus de la empresa de transporte interprovincial Emmanuel fue atacado a balazos la noche del martes de 30 de junio mientras se encontraba en ruta hacia Huaral con 20 pasajeros a bordo en el distrito de Los Olivos. El atentado se produjo a la altura del óvalo Infantas cuando el vehículo se estacionó por unos segundos debido al tráfico en la Panamericana Norte.
De acuerdo con el conductor del vehículo, un individuo que se movilizaba en motocicleta llegó hasta el lugar, sacó un arma y efectuó varios disparos contra el bus antes de escapar con rumbo a Puente Piedra. Minutos después, el chofer agraviado volvió a ver a la motocicleta en la zona, lo que hace presumir que el atacante regresó tras perpetrar el ataque. Afortunadamente, no se reportan heridos.
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Sería el segundo atentado en un mes
Según información preliminar, este sería el segundo incidente que afecta a la empresa Emmanuel en poco más de un mes. Un hecho de violencia anterior dejó a un jalador de pasajeros herido de bala en la agencia ubicada en el sector Previ, en Independencia.
La unidad de transporte siniestrada fue trasladada a la comisaría de Santa Luzmilla donde personal de criminalisitca realizó un peritaje balístico. La Policía Nacional del Perú (PNP) no descartó que el ataque esté vinculado a un caso de extorsión mediante cobro de cupos.
Compañía evalúa suspender sus operaciones
Pese a que el reciente atentado no dejó víctimas que lamentar, ha generado temor y preocupación entre los trabajos de la empresa de transporte interprovincial. La compañía continúa brindado sus servicios este 1 de julio, pero no descartó suspender temporalmente sus operaciones ante los reiterados ataques.
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