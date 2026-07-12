Fallece el economista Óscar Ugarteche a los 76 años

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El economista peruano Óscar Ugarteche murió a los 76 años. La noticia fue informada por la congresista Susel Paredes en sus redes sociales, donde lamentó “profundamente” su partida y lo describió como un “imprescindible ser humano”. Ugarteche fue una de las figuras más reconocidas de la economía peruana y del activismo por los derechos de la comunidad LGBT en el país.

En su publicación, Susel Paredes calificó a Ugarteche como un “gran economista e intelectual” que dejó huella en el pensamiento crítico sobre el desarrollo y la integración latinoamericana. La legisladora también resaltó su rol como cofundador del MHOL (Movimiento Homosexual de Lima), la organización LGBT más antigua en funcionamiento de América Latina. Paredes cerró su mensaje señalando que Ugarteche “nos inspiró en la vida”.