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INPE investiga muerte de interno en el penal de Challapalca: estaba por recuperar su libertad

El reo cumplía una condena por extorsión agravada. La Policía Nacional y el Ministerio Público realizan las indagaciones para determinar las circunstancias de su deceso.

Un interno del penal de Challapalca, Miguel Ángel Silva Manrique, fue hallado sin vida en su celda durante una ronda de seguridad del INPE. Las investigaciones están en marcha.
Un interno del penal de Challapalca, Miguel Ángel Silva Manrique, fue hallado sin vida en su celda durante una ronda de seguridad del INPE. Las investigaciones están en marcha. | Difusión
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Un interno del penal de Challapalca, en la región Tacna, fue hallado sin vida al interior de su celda durante una ronda de seguridad realizada por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La víctima fue identificada como Miguel Ángel Silva Manrique, de 53 años, quien cumplía una condena por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa y asociación ilícita para delinquir.

El hallazgo ocurrió la tarde del martes 7 de julio en la celda 7 del alero 1-B, ubicado en el pabellón 3 del establecimiento penitenciario de máxima seguridad. De acuerdo con la información preliminar, el interno fue encontrado suspendido entre los barrotes de la celda. Además, trascendió que estaba próximo a cumplir la totalidad de su condena y recuperar su libertad.

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INPE se pronuncia sobre nueva muerte en cárcel de máxima seguridad

Tras el hallazgo, personal de salud del penal confirmó el fallecimiento y el INPE activó los protocolos correspondientes. La institución informó que el hecho fue comunicado de inmediato a la Policía Nacional y al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones. Asimismo, el área fue acordonada y los demás internos fueron trasladados a sus celdas mientras se realizaban las diligencias.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es un presunto suicidio. No obstante, la causa de la muerte será determinada por la necropsia de ley y las investigaciones policiales y fiscales, que establecerán si existió o no participación de terceras personas. Según información preliminar, el recluso afrontaba problemas de salud y se encontraba bajo tratamiento médico.

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Penal de Challapalca registra otros fallecimientos este año

La muerte de Silva Manrique se suma a otros casos registrados en el penal de Challapalca durante este año. El 29 de enero falleció Carlos Manuel Medina Jiménez, alias 'Cabezón', quien murió tras ser atacado presuntamente por otro interno durante una gresca. Posteriormente, el 22 de febrero, Willy Ricardo Vargas Paredes fue hallado sin vida en su celda, en un caso que también fue investigado como un presunto suicidio.

Las diligencias continúan a cargo de efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), peritos de Criminalística y representantes de la Fiscalía Provincial Mixta de Tarata, quienes buscan esclarecer las circunstancias del fallecimiento en uno de los penales de mayor seguridad del país.

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