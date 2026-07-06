Sin Bandera en Arequipa 2027: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en el Jardín de la Cerveza
Leonel García y Noel Schajris prometen emociones intensas al revivir éxitos como 'Kilómetros' y 'Entra en mi vida' y conectar con sus seguidores como parte de su 'Escenas Tour'.
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Arequipa vivirá una noche llena de romanticismo, nostalgia y canciones para corear con emoción. Sin Bandera, el reconocido dúo que dejó una huella imborrable en la balada pop en español, se presentará el próximo 4 de marzo de 2027 en el Jardín de la Cerveza como parte de su esperado 'Escenas Tour'.
Leonel García y Noel Schajris, quienes también confirmaron un nuevo show en Lima, volverán al Perú para reencontrarse con sus seguidores arequipeños en un concierto cargado de sentimientos y recuerdos. La velada incluirá los temas más emblemáticos de su carrera, aquellos que han acompañado a millones de fans por más de dos décadas, junto con nuevas canciones que reflejan la actual etapa musical del dúo.
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Sin Bandera celebrará sus 25 años en Arequipa
Esta gira, 'Escenas Tour', también conmemora los 25 años de trayectoria de Sin Bandera, una de las agrupaciones más queridas y exitosas de la música en español. A lo largo de su carrera, han conquistado a distintas generaciones con canciones que ya forman parte del recuerdo colectivo, como 'Kilómetros', 'Entra en mi vida', 'Mientes tan bien', 'Que lloro', 'Sirena', 'Suelta mi mano', 'Y llegaste tú' y 'Te vi venir'.
El 'Escenas Tour' propone un recorrido por las diferentes facetas del amor mediante un repertorio elegido especialmente para conectar con el público. Cada canción buscará despertar emociones y evocar historias personales, para hacer de la presentación una experiencia cercana, especial e inolvidable.
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Entradas para Sin Bandera en Arequipa
La próxima cita de Sin Bandera en Arequipa será el 4 de marzo de 2027 en el Jardín de la Cerveza. La preventa de entradas iniciará este jueves 9 de julio y viernes 10 en Teleticket, con un 15% de descuento para compras realizadas con tarjetas Interbank.
Con su llegada a Arequipa, Leonel y Noel ratifican la fuerte conexión que mantienen con el público peruano y, en particular, con la Ciudad Blanca, reconocida por su calidez y entusiasmo ante los grandes espectáculos internacionales. La expectativa por este concierto crece entre sus seguidores y todo apunta a que será uno de los eventos musicales más destacados del año.