Familiares de peruanos captados para ir a la guerra en Rusia exigen reunión con el canciller

Familiares de peruanos en Rusia protestan frente a la Cancillería, exigiendo una reunión con el canciller para conseguir la repatriación de sus seres queridos. Llevan meses esperando respuesta tras un pedido formal. | La República | Francisco Erazo

Familiares de peruanos en Rusia protestan frente a la Cancillería, exigiendo una reunión con el canciller para conseguir la repatriación de sus seres queridos. Llevan meses esperando respuesta tras un pedido formal. | La República | Francisco Erazo

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Familiares de ciudadanos peruanos que viajaron a Rusia con falsas promesas de empleo protestaron este viernes en los exteriores de la sede de la Cancillería, en Palacio de Torre Tagle, para exigir una reunión con el canciller y reclamar acciones concretas para ubicar y repatriar a sus seres queridos.

Acompañados por el abogado Percy Salinas, los manifestantes denunciaron que desde febrero esperan una audiencia con el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de presentar un pedido formal el 28 de ese mes.

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Según indicaron, aunque la viceministra mantiene comunicación con las familias, el canciller aún no los ha recibido. "El responsable de la Cancillería no ha tenido la delicadeza de atender a estos peruanos y darles una respuesta firme sobre qué se está haciendo", sostuvo Salinas.

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Más de 1.200 peruanos habrían sido llevados a Rusia

De acuerdo con el abogado, se estima que desde 2024 alrededor de 1.200 peruanos fueron trasladados a Rusia mediante engaños, bajo la promesa de empleos como obreros, vigilantes o trabajadores de construcción con altos salarios. Sin embargo, al llegar al país europeo habrían sido enviados a zonas de conflicto armado.

Salinas afirmó que muchos de ellos solo logran comunicarse con sus familias cuando resultan heridos y son internados en hospitales. "Algunos han perdido brazos o piernas y, tras recuperarse, son enviados nuevamente al frente de guerra", denunció.

Asimismo, indicó que la propia Cancillería les ha informado sobre unos 40 peruanos identificados en hospitales rusos, aunque considera que la cifra real sería mayor debido a que muchos pierden sus documentos o no pueden ser localizados.

Familiares piden apoyo para repatriar a los heridos

Una de las asistentes relató que su hermano permanece internado en un hospital de Moscú y que los médicos evalúan amputarle ambas piernas. "Quiero que agilicen su repatriación o que me permitan viajar para hacer los trámites. Ya presenté toda la documentación en Cancillería", manifestó.

Otro familiar contó que su ser querido viajó a Rusia para desempeñarse como agente de seguridad, pero terminó siendo enviado a una zona de guerra sin haber sido informado previamente. "Nos dijeron por WhatsApp que había fallecido, pero nunca nos enviaron pruebas. Solo pedimos que el Estado nos apoye porque todas las puertas se nos cierran", declaró.

Reclaman respuestas de la Cancillería

Las familias señalaron que gran parte de la información sobre el paradero de los peruanos la obtienen por cuenta propia, a través de mensajes enviados desde hospitales o por otros compatriotas, datos que posteriormente remiten al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Finalmente, exigieron una respuesta oficial del canciller antes del cambio de gobierno y pidieron acelerar las gestiones diplomáticas para localizar y repatriar a los ciudadanos peruanos que permanecen heridos o desaparecidos en Rusia.