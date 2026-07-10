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En el sureste del océano Índico, la corteza terrestre se fracturó y dio paso a una enorme cantidad de lava que, luego de solidificarse, ensanchó el lecho marino más de un metro. Esta secuencia de eventos fue registrada por geofísicos franceses, quienes detallaron la primera observación en directo de la formación de un nuevo fondo oceánico.

"Tuvimos muchísima suerte", dijo el geofísico Jean-Yves Royer, de la Universidad de Brest, coautor del estudio publicado en Nature. En febrero del 2024, él y sus colegas desplegaron una serie de instrumentos de medición a 2 kilómetros de profundidad. Tan solo dos meses después, registraron la formación de nuevo fondo oceánico. "¡En apenas dos meses! Mientras que la intensidad del evento que acabamos de presenciar ocurre solo una vez cada 40 años", contó Royer.

¿Qué es la expansión del fondo marino?

La expansión del fondo oceánico es un aspecto crucial de la tectónica de placas, el movimiento constante de fragmentos de la corteza terrestre, tanto grandes como pequeños, entre sí. La corteza terrestre se compone de un 70% de corteza oceánica y un 30% de corteza continental (que forma los continentes). La corteza oceánica es más densa que la continental y, debido al enfriamiento, también más densa que el manto subyacente. Como resultado, las placas oceánicas se hunden profundamente en la Tierra (por ejemplo, en la costa oeste de Sudamérica).

Ubicación del evento geológico en el oceáno Índico. Foto: Nature

En otros lugares, se está formando nueva corteza oceánica. Esto ocurre en las dorsales oceánicas: paisajes montañosos que se asientan sobre el fondo marino como espinas dorsales. Allí, las placas se separan, como dos cinturones que se mueven muy lentamente en direcciones opuestas. Se forman largas fisuras en las dorsales debido a que el manto terrestre asciende y se funde; bajo estas se crea lava que llega a la superficie a través de las fisuras. Sin embargo, este proceso nunca se había observado en directo. Hasta ahora.

¿Cómo ocurrió este colosal fenómeno submarino?

Los investigadores habían elegido la ubicación en el sureste del océano Índico porque la dorsal oceánica se extiende con relativa rapidez en esta zona. "Los eventos de expansión son impredecibles, pero esta es una zona activa, con una expansión promedio de unos 7 centímetros por año", explicó Royer. Además, la isla francesa de Reunión está cerca. Desde allí, el buque de investigación francés Marion Dufresne realiza expediciones anuales a islas como Crozet, Kerguelen y Ámsterdam. "Pudimos aprovechar esa oportunidad", agregó.

La expansión del lecho oceánico que ahora se observa comenzó con una serie de terremotos el 24 de abril del 2024, a las 4.50 p. m. En las dos horas siguientes, una sección de la dorsal oceánica se hundió más de un metro; luego continuó hundiéndose, pero más lentamente. En menos de un día, la lava comenzó a fluir a través de una fisura. Todo el evento duró 16 días. El lecho se hundió un total de 4 metros y fluyó una cantidad inimaginable de 160 millones de metros cúbicos de lava. Los dos lados originales de la fisura se separaron más de un metro.

"A veces uno recibe un regalo, y este es uno de ellos", dijo Douwe van Hinsbergen, profesor de Tectónica Global y Paleogeografía en la Universidad de Utrecht, quien no participó en la investigación. El experto estudió la antigua corteza oceánica de Omán, que ahora yace en la superficie.

"Vi canales de lava formándose a lo largo de las fisuras de las dorsales oceánicas. Esto ya demostraba que cada canal se forma porque las dos placas se mueven aproximadamente un metro unas respecto a otras. Ahora que los franceses han comprobado que este ‘movimiento de expansión’ es de aproximadamente un metro, me doy cuenta de que existe una explicación física lógica. Demuestra la gran resistencia de las placas tectónicas y las dorsales que las separan", explicó.