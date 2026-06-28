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Calor se intensifica en Perú: estas zonas registrarán hasta 36 °C durante los próximos días, según Senamhi

Las regiones afectadas abarcan la costa y la sierra, donde se prevén cielos despejados y un ascenso térmico en la zona andina, con máximas de 33°C en la sierra norte.

El Indeci recomienda medidas para prevenir efectos del calor, como uso de protector solar, hidratación constante y evitar actividades al aire libre entre las 10:00 y las 17:00 horas.
El Indeci recomienda medidas para prevenir efectos del calor, como uso de protector solar, hidratación constante y evitar actividades al aire libre entre las 10:00 y las 17:00 horas. | Foto: composición LR
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Quince departamentos del país permanecerán bajo alerta roja debido al incremento de las temperaturas durante el día previsto entre el domingo 28 y el martes 30 de junio. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el fenómeno afectará a localidades de la costa y la sierra, donde además se presentarán niveles elevados de radiación ultravioleta y episodios de viento de moderada intensidad.

La entidad meteorológica señaló que las condiciones atmosféricas estarán marcadas por cielos con poca nubosidad alrededor del mediodía, situación que favorecerá una mayor incidencia de los rayos solares. El escenario previsto abarca regiones del norte, centro y sur del territorio nacional, con temperaturas que en algunos sectores podrían alcanzar hasta los 36°C.

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Estas son las regiones del Perú afectadas por el incremento de temperaturas y radiación UV

Los valores más altos se esperan en la costa norte, donde las máximas fluctuarán entre los 30 °C y 36 °C. En tanto, la costa central registrará temperaturas de entre 25 °C y 29 °C, mientras que en la franja costera del sur se prevén cifras que oscilarán entre 24 °C y 30 °C.

En las zonas andinas también se reportará un ascenso térmico. De acuerdo con las proyecciones del Senamhi, la sierra norte presentará temperaturas de hasta 33 °C, la sierra central alcanzará registros cercanos a los 28 °C y la sierra sur podría llegar a los 27 °C. El aviso comprende a Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tumbes.

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¿Cómo prevenir los efectos del calor extremo y la radiación solar?

Frente a estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó reforzar las medidas de protección personal durante las horas de mayor exposición al sol. Entre ellas figura el uso permanente de protector solar, lentes con filtro UV y sombreros que permitan reducir el impacto directo de la radiación sobre la piel.

Asimismo, se aconseja mantener una hidratación constante y evitar actividades físicas al aire libre entre las 10:00 y las 17:00 horas. La entidad también sugirió conservar adecuadamente los alimentos perecibles, favorecer la ventilación en viviendas y centros laborales, utilizar ropa de colores claros y disponer de sobres de suero oral como medida preventiva ante posibles cuadros de deshidratación.

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