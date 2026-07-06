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Calor seguirá en el Perú: Senamhi advierte altas temperaturas en 17 regiones hasta el 9 de julio

Las temperaturas máximas oscilarán entre 30 °C y 35 °C en la costa norte, y entre 14 °C y 32 °C en la sierra. Se prevén ráfagas de viento de hasta 35 km/h y mayor radiación UV.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población aplicar bloqueador o protector solar antes de exponerse al sol.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población aplicar bloqueador o protector solar antes de exponerse al sol. | Foto: composición LR
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las altas temperaturas diurnas continuarán hasta el jueves 9 de julio en diversos sectores de la costa y la sierra del país. El evento se extenderá durante los próximos días con valores elevados de temperatura máxima, acompañados por mayor radiación ultravioleta (UV), escasa nubosidad al mediodía y ráfagas de viento en horas de la tarde.

De acuerdo con el pronóstico del organismo, las temperaturas alcanzarán entre 30 °C y 35 °C en la costa norte, entre 24 °C y 29 °C en la costa central y entre 23 °C y 30 °C en la costa sur. En la sierra también se prevén máximas elevadas, con registros que variarán entre 14 °C y 32 °C, según la zona del país.

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Estas son las regiones que persistirán con altas temperaturas, según Senamhi

El aviso de Senamhi comprende a los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, además de la Provincia Constitucional del Callao. En todas estas jurisdicciones se espera la continuidad de las altas temperaturas diurnas hasta el 9 de julio.

El organismo también señaló que la escasa presencia de nubosidad hacia el mediodía favorecerá un incremento de los niveles de radiación ultravioleta. A ello se sumarán ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora, especialmente durante las horas de la tarde.

Recomendaciones de Indeci para protegerse de las altas temperaturas y la radiación UV

Frente a estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población aplicar bloqueador o protector solar antes de exponerse al sol, además de utilizar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta para reducir los efectos de la radiación.

Asimismo, la entidad aconsejó beber abundante líquido para mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición directa a los rayos solares durante las horas de mayor intensidad y procurar una buena ventilación en viviendas y centros de trabajo. También sugirió vestir ropa de colores claros para disminuir el impacto del calor durante este periodo.

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