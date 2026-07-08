Comerciantes de Gamarra liquidan mercadería con descuentos para recuperar inversión ante falta de invierno | Foto: Silvana Quiñonez/LR

Comerciantes de Gamarra liquidan mercadería con descuentos para recuperar inversión ante falta de invierno | Foto: Silvana Quiñonez/LR

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El invierno con temperaturas más altas de lo habitual cambió las expectativas de los comerciantes del emporio de Gamarra. Ante la menor demanda de prendas abrigadoras, empresarios reducen precios hasta en 50% para recuperar parte del capital invertido y evitar que sus productos permanezcan almacenados.

Chompas, polares, acolchados y otras prendas diseñadas para la temporada fría son algunos de los productos más golpeados por el cambio en el comportamiento de los consumidores. Comerciantes señalan que las bajas temperaturas esperadas para esta época del año no llegaron con la intensidad prevista, lo que redujo las ventas de la campaña otoño-invierno.

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La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta de El Niño Costero y señala que el evento iniciado en marzo de 2026 podría prolongarse hasta el verano de 2027 en la región Niño 1+2. Además, estima una mayor probabilidad de una magnitud fuerte entre junio y septiembre, antes de una transición hacia condiciones moderadas hasta diciembre.

Menor demanda de prendas abrigadoras

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Gamarra, explicó que el impacto no solo alcanza a los productos terminados, sino también a toda la cadena de producción textil. Según sus estimaciones, el sector acumularía pérdidas cercanas a S/600 millones por la falta de invierno en la costa peruana.

'Nosotros hemos calculado una afectación negativa de alrededor de 600 millones de soles por lo menos por impacto del Niño Costero', señaló. Agregó que el problema alcanza a las prendas ya confeccionadas y a los insumos almacenados, como toneladas de telas que no han podido ser utilizadas.

Los productos más afectados son aquellos destinados a proteger del frío, como chompas, polares, acolchados y franelas perchadas. Ante esta situación, algunos empresarios decidieron liquidar su mercadería con descuentos para recuperar parte de la inversión realizada durante la primera mitad del año.

'Los empresarios que han confeccionado estos productos lo que están optando es por rematarlas, liquidarlas para poder recuperar lo más que puedan del capital invertido. Al mismo tiempo están produciendo prendas más ligeras pero con la misma tendencia de otoño-invierno', explicó la dirigente.

El impacto económico representa entre 20% y 25% de las ventas de la temporada otoño-invierno, según la estimación del sector. Los comerciantes advierten que esta reducción afecta principalmente a las micro y pequeñas empresas, que dependen de la recuperación de cada campaña para financiar la siguiente producción.

Riesgo para próxima campaña

Los empresarios textiles también alertan que la falta de recuperación del capital podría complicar la campaña primavera-verano. Explican que los pequeños negocios deben cumplir compromisos con trabajadores, proveedores, alquileres y entidades financieras, por lo que una menor venta limita su capacidad de inversión.

'Si ellos no recuperan, ¿con qué invierten?', cuestionó Saldaña, al señalar que las mypes no cuentan con grandes respaldos económicos para afrontar una temporada con menor demanda.

Ante este escenario, los comerciantes solicitaron medidas de apoyo al Gobierno, como créditos con mejores condiciones para las mypes y facilidades para trasladar productos hacia zonas donde las temperaturas sean más bajas y exista mayor demanda de ropa de invierno.

El sector textil sostiene que el impacto del fenómeno climático no solo afecta a actividades como agricultura y pesca, sino también a la manufactura, debido a los cambios en los patrones de consumo generados por las variaciones de temperatura.

Mientras algunos negocios modificaron su oferta y comenzaron a producir prendas más ligeras, otros esperan que las temperaturas desciendan para recuperar las ventas de una campaña que, según advierten, podría cerrar con importantes pérdidas económicas.