HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Hasta 50% de descuento: Gamarra remata ropa por impacto de El Niño y estiman pérdidas de S/600 millones

La persistencia de temperaturas cálidas redujo la demanda de ropa de invierno y obligó a comerciantes de Gamarra a acelerar la liquidación de mercadería. El sector pide apoyo para las mypes y facilidades para trasladar productos a zonas de mayor frío.

Comerciantes de Gamarra liquidan mercadería con descuentos para recuperar inversión ante falta de invierno
Comerciantes de Gamarra liquidan mercadería con descuentos para recuperar inversión ante falta de invierno | Foto: Silvana Quiñonez/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El invierno con temperaturas más altas de lo habitual cambió las expectativas de los comerciantes del emporio de Gamarra. Ante la menor demanda de prendas abrigadoras, empresarios reducen precios hasta en 50% para recuperar parte del capital invertido y evitar que sus productos permanezcan almacenados.

Chompas, polares, acolchados y otras prendas diseñadas para la temporada fría son algunos de los productos más golpeados por el cambio en el comportamiento de los consumidores. Comerciantes señalan que las bajas temperaturas esperadas para esta época del año no llegaron con la intensidad prevista, lo que redujo las ventas de la campaña otoño-invierno.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta de El Niño Costero y señala que el evento iniciado en marzo de 2026 podría prolongarse hasta el verano de 2027 en la región Niño 1+2. Además, estima una mayor probabilidad de una magnitud fuerte entre junio y septiembre, antes de una transición hacia condiciones moderadas hasta diciembre.

PUEDES VER: Pingüino de Humboldt en emergencia: población cayó 60% y alertan abandono masivo de colonias en Perú por el Fenómeno de El Niño

lr.pe

Menor demanda de prendas abrigadoras

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Gamarra, explicó que el impacto no solo alcanza a los productos terminados, sino también a toda la cadena de producción textil. Según sus estimaciones, el sector acumularía pérdidas cercanas a S/600 millones por la falta de invierno en la costa peruana.

'Nosotros hemos calculado una afectación negativa de alrededor de 600 millones de soles por lo menos por impacto del Niño Costero', señaló. Agregó que el problema alcanza a las prendas ya confeccionadas y a los insumos almacenados, como toneladas de telas que no han podido ser utilizadas.

Los productos más afectados son aquellos destinados a proteger del frío, como chompas, polares, acolchados y franelas perchadas. Ante esta situación, algunos empresarios decidieron liquidar su mercadería con descuentos para recuperar parte de la inversión realizada durante la primera mitad del año.

'Los empresarios que han confeccionado estos productos lo que están optando es por rematarlas, liquidarlas para poder recuperar lo más que puedan del capital invertido. Al mismo tiempo están produciendo prendas más ligeras pero con la misma tendencia de otoño-invierno', explicó la dirigente.

El impacto económico representa entre 20% y 25% de las ventas de la temporada otoño-invierno, según la estimación del sector. Los comerciantes advierten que esta reducción afecta principalmente a las micro y pequeñas empresas, que dependen de la recuperación de cada campaña para financiar la siguiente producción.

Riesgo para próxima campaña

Los empresarios textiles también alertan que la falta de recuperación del capital podría complicar la campaña primavera-verano. Explican que los pequeños negocios deben cumplir compromisos con trabajadores, proveedores, alquileres y entidades financieras, por lo que una menor venta limita su capacidad de inversión.

'Si ellos no recuperan, ¿con qué invierten?', cuestionó Saldaña, al señalar que las mypes no cuentan con grandes respaldos económicos para afrontar una temporada con menor demanda.

Ante este escenario, los comerciantes solicitaron medidas de apoyo al Gobierno, como créditos con mejores condiciones para las mypes y facilidades para trasladar productos hacia zonas donde las temperaturas sean más bajas y exista mayor demanda de ropa de invierno.

El sector textil sostiene que el impacto del fenómeno climático no solo afecta a actividades como agricultura y pesca, sino también a la manufactura, debido a los cambios en los patrones de consumo generados por las variaciones de temperatura.

Mientras algunos negocios modificaron su oferta y comenzaron a producir prendas más ligeras, otros esperan que las temperaturas desciendan para recuperar las ventas de una campaña que, según advierten, podría cerrar con importantes pérdidas económicas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La emblemática avenida que conecta con Gamarra cambia por completo tras una importante renovación de 4 millones de soles

La emblemática avenida que conecta con Gamarra cambia por completo tras una importante renovación de 4 millones de soles

LEER MÁS
¡No habrá invierno este 2026!: empresarios de Gamarra rematan chompas, casacas y sábanas por el Niño Costero

¡No habrá invierno este 2026!: empresarios de Gamarra rematan chompas, casacas y sábanas por el Niño Costero

LEER MÁS
Fuerte incendio afecta más de 80 puestos en galería de Gamarra: "Lo han perdido todo, es una desgracia"

Fuerte incendio afecta más de 80 puestos en galería de Gamarra: "Lo han perdido todo, es una desgracia"

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026

LEER MÁS
Admisión 2027 de la Marina de Guerra del Perú

Admisión 2027 de la Marina de Guerra del Perú

LEER MÁS
Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada

Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Suboficial PNP es condenado a 35 años tras mantener una relación con una menor de 12 años en Amazonas

Suboficial PNP es condenado a 35 años tras mantener una relación con una menor de 12 años en Amazonas

LEER MÁS
Sedapal confirma corte de agua por casi 16 horas en 7 distritos de Lima este 8 y 9 de julio: revisa horario y distritos afectados

Sedapal confirma corte de agua por casi 16 horas en 7 distritos de Lima este 8 y 9 de julio: revisa horario y distritos afectados

LEER MÁS
¿Será feriado el 27 de julio en el Perú? Esto establece la norma sobre el día previo a Fiestas Patrias

¿Será feriado el 27 de julio en el Perú? Esto establece la norma sobre el día previo a Fiestas Patrias

LEER MÁS
Fabio Isaac Bravo, el niño genio de 9 años que ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de Matemática y tiene un coeficiente intelectual de 146: “No fue fácil”

Fabio Isaac Bravo, el niño genio de 9 años que ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de Matemática y tiene un coeficiente intelectual de 146: “No fue fácil”

LEER MÁS
¡Aprovecha hoy! Así puedes conseguir el nuevo DNI electrónico gratis si cumples estos requisitos

¡Aprovecha hoy! Así puedes conseguir el nuevo DNI electrónico gratis si cumples estos requisitos

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025