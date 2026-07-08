El pez con dientes capaz de cortar huesos y metal está invadiendo el Mediterráneo: Grecia ahora paga a quienes lo capturen

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Las tranquilas aguas del mar Mediterráneo se convirtieron en el escenario de una batalla inusual. Grecia ha comenzado a pagar a los pescadores para que capturen al pez globo tóxico (Lagocephalus sceleratus), una especie invasora proveniente del océano Índico que se propaga debido al calentamiento de las aguas.

El animal, capaz de romper las redes de pesca, compite con las especies autóctonas por el alimento y representa un riesgo para las personas. Posee mandíbulas extremadamente fuertes, capaces de roer madera, hueso e incluso objetos metálicos. Aún más peligroso es que su carne y órganos internos contienen tetrodotoxina, una neurotoxina que puede ser mortal en humanos.

La especie invasora se propaga con rapidez por el Mediterráneo, ya que no tiene depredadores naturales. Foto: Anadolu

Grecia paga por cada kilogramo de pez globo

El gobierno griego inició un programa piloto de 1,5 millones de euros para incentivar a los pescadores a capturar el Lagocephalus. Por cada kilogramo capturado, recibirán 5,33 euros. También se prevén subvenciones adicionales para el combustible.

Restos de una red atacada por un pez globo frente a las costas de Creta. Foto: AFP

La razón de estas medidas es la magnitud del daño. Los pescadores de los alrededores de la isla de Milos, que llevan décadas pescando dorada, mero y calamar en las Cícladas, informan de que sus capturas han disminuido entre 30% y 40% en tan solo unos años.

Esta especie invasora se alimenta tanto de peces adultos como de crías, ejerciendo una presión adicional sobre ecosistemas marinos ya frágiles. En Grecia, casi 16.000 personas dependen de la pesca, por lo que el problema se está convirtiendo rápidamente en una cuestión económica.

Una especie que puede causar lesiones a las personas

El pez es conocido por sus afilados dientes y su feroz fuerza de mordida, que puede arrancar dedos de las manos o de los pies de bañistas. Ya se reportaron casos cerca de Atenas, donde varias personas resultaron lesionadas por ataques no provocados. Además, su neurotoxina puede causar insuficiencia cardíaca y pulmonar, por lo que este pez no es apto para el consumo humano.

“Hubo un par de casos de personas que han perdido un dedo de la mano o del pie. Dicho esto, son incidentes raros. Es más probable encontrarse con un tiburón. Si practicas esnórquel, puede que ni siquiera veas peces globo. Hemos encontrado restos de redes de pesca y anzuelos en sus estómagos”, afirma la investigadora Nota Peristeraki del Centro Helénico de Investigación Marina.

"Si ve que este pez se acerca, debe evitarlo a toda costa. Se han producido algunos ataques cuando la gente ha intentado alimentar o tocar al pez", advirtió.