¿Machu Picchu fue un palacio inca? Esto responde el arqueólogo Federico Kauffmann Doig

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El arqueólogo Federico Kauffmann Doig respondió, en una entrevista con La República, a la pregunta de si Machu Picchu fue un palacio inca, una de las ideas más repetidas sobre la ciudadela y que el investigador desmintió con base en décadas de estudio de la cultura andina. Kauffmann, uno de los principales estudiosos de la cultura chachapoyas, explicó que el sitio cumplía una función productiva y religiosa antes que de descanso ceremonial.

"Machu Picchu tenía un lado arquitectónico, sobre un santuario, y también sitios donde trabajaba la gente en inmensos andenes", afirmó Kauffmann.

Por qué se construyeron los andenes incas

Según detalló el arqueólogo, la construcción de Machu Picchu respondió al crecimiento demográfico que acompañó el fortalecimiento de la agricultura andina, un proceso que exigió cada vez más tierra cultivable en un territorio de valles estrechos y cordillera abrupta.

La tecnología hidráulica permitió trasladar agua desde lagunas cercanas hacia terrenos antes improductivos, hasta que la disponibilidad de laderas naturales se agotó. Fue entonces cuando los antiguos peruanos construyeron los andenes, plataformas de cultivo artificiales que hoy son uno de los símbolos más reconocidos de la ingeniería prehispánica. "No los hicieron por gusto sino porque la población lo exigía", señaló Kauffmann.

Patriotismo sí, patriotería no

El arqueólogo también advirtió sobre el riesgo de convertir el orgullo por el pasado peruano en patriotería, es decir, en una idealización sin sustento histórico. "Ser arqueólogo en el Perú es amar al país", dijo, aunque remarcó que ese amor debe ir acompañado de rigor y sentido de realidad.

Kauffmann presenta Cosmos Andino este miércoles en San Isidro

La entrevista se realiza en el marco de la presentación de la edición completa y revisada de su libro Cosmos Andino, publicado por primera vez hace más de 20 años por el Diario La República. Kauffmann expondrá estos hallazgos este miércoles 8 de julio, a las 7 de la noche, en el evento Cosmos Andino, Los incas y sus ancestros milenarios, que recorrerá la historia del Perú desde sus orígenes hasta el Tahuantinsuyo. La cita será en el Auditorio EY, ubicado en la avenida Víctor Andrés Belaúnde 171, San Isidro.