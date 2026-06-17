Adiós a José Barreto: muere a los 101 años el general FAP que fundó el Parque de las Leyendas

El general FAP (r) José Enrique Barreto Estrada ha fallecido a los 101 años, dejando un legado importante en la conservación ambiental en Perú, especialmente en el Parque de las Leyendas. | Andina

El general FAP (r) José Enrique Barreto Estrada ha fallecido a los 101 años, dejando un legado importante en la conservación ambiental en Perú, especialmente en el Parque de las Leyendas. | Andina

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El general FAP (r) José Enrique Barreto Estrada falleció a los 101 años y dejó tras de sí uno de los legados más importantes en la historia de la conservación y divulgación ambiental en el Perú. Su nombre está estrechamente ligado al nacimiento y desarrollo del emblemático Parque de las Leyendas, espacio que ayudó a transformar en uno de los centros zoológicos, botánicos y arqueológicos más importantes del país.

Aunque muchos limeños crecieron recorriendo sus senderos sin conocer su historia, Barreto fue pieza clave desde la década de 1960, cuando participó en la creación del parque junto al expresidente Fernando Belaúnde Terry y el conservacionista Felipe Benavides Barreda. Uno de sus aportes más emblemáticos fue la creación de la zona Selva, un espacio diseñado para recrear la biodiversidad amazónica dentro de Lima.

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¿Qué hizo José Barreto? Dio vida a emblemático zoológico

Bajo su supervisión se levantaron ambientes inspirados en ecosistemas reales: una cocha, islas, senderos y áreas especiales para aves y mamíferos amazónicos, lo que convirtió esta sección en una experiencia pionera de educación ambiental en el país. Además, en 1963 actualizó el Plan Maestro del parque, documento clave para su expansión y organización futura.

Décadas después, entre 2004 y 2006, volvió a liderar el recinto como presidente del patronato y consolidó más de 40 años de vínculo con el lugar que él mismo llamaba 'su segundo hogar'. En 2023, la Municipalidad de Lima reconoció su trayectoria con la Medalla de Lima, una de las distinciones más altas de la capital.

Con su partida, no solo se despide un militar retirado, sino también una figura fundamental en la historia de la conservación peruana. Su legado sigue vivo en cada rincón del Parque de las Leyendas, un lugar que ayudó a imaginar y construir para generaciones enteras.

MML y Parque de las Leyendas despiden a fundador

La Municipalidad Metropolitana de Lima expresó su profundo pesar por la muerte del general FAP. La MML transmitió sus máximas condolencias a la familia y amigos del general y subrayó que su ejemplo de servicio perdurará en la memoria de todos los limeños.

El Parque de las Leyendas también se despidió de Barreto, gestor fundador y presidente de la institución entre 2004 y 2006, cuya muerte enluta a la emblemática organización. ‘‘Una trayectoria indesligable’’, se lee en su comunicado.