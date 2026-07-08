¡Aprovecha hoy! Así puedes conseguir el nuevo DNI electrónico gratis si cumples estos requisitos

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Se desarrolla una campaña gratuita para gestionar y renovar el DNI electrónico, orientada a niños, adolescentes y personas adultas mayores, con atención presencial en jornadas especiales y con cupos reservados para personas que no pertenecen a programas sociales.

La propuesta brinda orientación individualizada durante las actividades y pretende acercar este documento a grupos que, por distintos motivos, no acceden con facilidad a los servicios habituales del registro civil; las jornadas permiten tanto la emisión como la renovación del DNI electrónico.

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Quiénes pueden acudir y qué servicios se brindan

Podrán acudir niños, adolescentes y personas adultas mayores que necesiten obtener por primera vez el DNI electrónico o renovar el que ya tienen. La campaña también contempla atención para personas que viven fuera de programas sociales, para quienes se han reservado cupos con el fin de asegurar su acceso.

Durante las jornadas se proporciona asesoría personalizada para completar los requisitos y resolver consultas sobre el procedimiento. Entre los servicios incluidos figuran la toma de fotografía, el registro de huellas dactilares y la emisión del documento electrónico, siempre de acuerdo con la normativa vigente del registro civil.

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Las autoridades a cargo habilitaron cupos específicos para quienes no están inscritos en programas sociales, con la finalidad de ampliar la cobertura. La medida apunta a disminuir trabas administrativas y a facilitar que familias completas o personas en condición de vulnerabilidad obtengan sin costo su DNI electrónico.

Recomendaciones para quienes asistan

Se aconseja a los interesados presentarse con sus documentos de identidad anteriores, su partida de nacimiento u otros papeles que acrediten el vínculo filial o la edad, cuando corresponda, además de la documentación que pruebe su residencia. La orientación personalizada servirá para informar sobre trámites complementarios, como la rectificación de datos o la actualización del domicilio.

Si asisten menores de edad, deberán hacerlo acompañados por sus padres o apoderados, según lo establezca la normativa del registro civil. En el caso de las personas adultas mayores que necesiten apoyo, podrán solicitar asistencia durante la jornada para asegurar un proceso ágil y seguro.