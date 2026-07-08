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EsSalud: sepa qué hacer si una persona resulta herida durante un terremoto

 

Especialista explica que en caso de sismos es indispensable mantener la calma y contar con una mochila de emergencia.

Sepa que hacer en caso de sismo en Perú.
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Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento y, además del impacto del movimiento, dejan como consecuencia personas con golpes, heridas, fracturas o hemorragias. Por ello, conocer algunas técnicas básicas de primeros auxilios puede marcar la diferencia mientras llegan los equipos de emergencia.

Jorge Pareja, médico del Servicio de Emergencia del Hospital Octavio Mongrut de EsSalud, explicó que las lesiones más frecuentes después de un terremoto son las fracturas, heridas, contusiones y golpes ocasionados por la caída de objetos o estructuras.

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Ante este escenario, recomendó que todas las familias estén preparadas con una mochila de emergencia y conozcan las medidas básicas para brindar ayuda de forma segura.

Uno de los elementos indispensables es contar con una mochila de emergencia que incluya gasas, algodón, vendas y medicamentos de uso permanente.

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También es importante tener agua potable, alimentos no perecibles como conservas de atún, una linterna con pilas, un silbato, una radio portátil, frazadas y otros artículos que permitan afrontar las primeras 24 o 48 horas tras una emergencia, tiempo en el que podría demorarse la ayuda especializada.

El especialista recordó que las personas con enfermedades crónicas, como hipertensión o diabetes, deben mantener sus medicamentos dentro de la mochila de emergencia para evitar que interrumpan su tratamiento si quedan aisladas tras el sismo.

"En caso de que una persona presente una hemorragia, la recomendación es ejercer presión directa sobre la herida utilizando una gasa limpia durante al menos 10 minutos. Si la gasa se empapa de sangre, no debe retirarse, sino colocar otra encima y continuar presionando hasta controlar el sangrado", informó el médico.

Si se sospecha de una fractura, el especialista advirtió que nunca se debe intentar acomodar el hueso. Lo correcto es inmovilizar la extremidad afectada con elementos como un cartón, envolverla con vendas y esperar la llegada de los bomberos o del personal especializado, quienes cuentan con los equipos adecuados para trasladar al paciente sin agravar la lesión.

Además de la atención física, brindar apoyo emocional también es clave. Mantener la calma, hablar con tranquilidad y transmitir confianza a la persona herida ayuda a reducir el pánico mientras llegan los rescatistas. Frases como "Estamos aquí para ayudarte" o "Los equipos de emergencia ya vienen en camino" pueden contribuir a disminuir la ansiedad de la víctima.

Finalmente, el especialista hizo un llamado a la prevención y recordó que la mejor forma de enfrentar un sismo es estar preparados antes de que ocurra. Contar con una mochila de emergencia, conocer las nociones básicas de primeros auxilios y mantener la calma son acciones que pueden salvar vidas cuando cada minuto cuenta.

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