Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una serie de alertas de consumo relacionadas con vehículos que podrían presentar fallas que afecten la seguridad de sus ocupantes llevó al Indecopi a recomendar a los propietarios verificar si sus unidades están involucradas y contactar a los proveedores para la revisión correspondiente.

Según el organismo, más de 900 automóviles de las reconocidas marcas BMW, Hyundai y Land Rover estarían implicados en este problema, por lo que pidió a los usuarios iniciar las acciones respectivas para verificar los inconvenientes y no exponerse a mayores peligros.

TE RECOMENDAMOS KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

Más de 900 vehículos presentarían fallas de seguridad, según Indecopi

Una alerta proviene de la empresa Inchcape Motors Perú S.A., que informó sobre el llamado a revisión de 704 vehículos BMW de distintos modelos (Serie 2, Serie 3, Serie 4, Serie 5, X3, X4 y Z4). Algunas de estas unidades podrían presentar desgaste en una pieza del sistema de encendido, lo que podría provocar sobrecalentamiento por cortocircuito y hasta un incendio en situaciones extremas.

Por su parte, Automotores Gildemeister Perú S.A.C. comunicó el llamado a revisión de 192 carros Hyundai New Tucson NX4 HEV, fabricados entre 2024 y 2026, debido a que podrían presentar una falla en el sistema de prevención de colisiones, lo que ocasionaría que el vehículo frene de forma brusca y aumente el riesgo de choque con otras unidades que circulen detrás.

En tanto, otros 73 vehículos Land Rover Range Rover Evoque, modelos 2020 al 2025, podrían presentar un problema en la bolsa de aire del asiento del copiloto, la cual podría romperse al activarse debido a un defecto en su instalación, según Maquinaria Nacional S.A.C. Esto podría disminuir la protección en caso de accidente y, además, liberar gases calientes que podrían provocar quemaduras.

¿Cómo contactar a cada compañía u obtener más información sobre las alertas de fallas en vehículos?

Si deseas revisar la información detallada sobre las alertas y contactar a la compañía vinculada a los vehículos implicados, ten en cuenta esta información:

Empresa Inchcape Motors Perú S.A. (vehículos BMW)

Contacto: llamar al 610-3535 o escribir al correo atencionalcliente.BMW@inchcape.pe

Detalle de la alerta: ingresa a este enlace

Automotores Gildemeister Perú S.A.C. (vehículos Hyundai)

Contacto: llamar al (01) 613-777 o escribir al correo atencioncliente@gildemeister.pe

Detalle de la alerta: ingresa a este enlace

Maquinaria Nacional S.A.C. Perú (vehículos Land Rover)

Contacto: comunicarse por WhatsApp al 942 550 136

Detalle de la alerta: ingresa a este enlace

El Indecopi recordó que los consumidores pueden reportar productos que representen riesgos en esta página. El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad, la salud de los consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.