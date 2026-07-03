Freedom250: 250 años de independencia, innovación y liderazgo de Estados Unidos

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Doscientos cincuenta años no se cumplen todos los días. En 1776, trece colonias decidieron algo que parecía imposible: gobernarse a sí mismas. Lo que nació de esa audacia, impulsada por figuras como George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, pero también por miles de ciudadanos anónimos, fue una nación construida sobre una idea que sigue vigente hasta hoy. Freedom250 conmemora los 250 años de la independencia de Estados Unidos y propone una reflexión sobre el legado de libertad, innovación y participación ciudadana que ha marcado su historia.

Esa idea tiene hoy 250 años. Y sigue vigente.

Freedom250 no es solo una celebración. Es una conversación sobre lo que significa construir, generación tras generación, una nación más segura, más fuerte y más próspera. Cada época ha tenido sus propios desafíos, y en cada una, Estados Unidos ha encontrado la manera de renovar su compromiso con los principios que lo fundaron: la libertad individual, el comercio abierto, la seguridad de su gente y la convicción de que el progreso es posible cuando una sociedad no le teme al cambio.

¿Qué hitos marcaron los avances de Estados Unidos durante los últimos 250 años?

Estados Unidos ha sido motor de avances en ciencia, tecnología y educación que hoy forman parte de la vida cotidiana en todo el mundo.

Todo comenzó con una apuesta por el conocimiento: la Morrill Act de 1862 impulsó la creación de universidades públicas que abrieron las puertas de la educación superior a millones de ciudadanos que de otra forma no habrían tenido acceso, sentando las bases de una sociedad más preparada y más competitiva. Más adelante, el desarrollo de los community colleges reforzó esa expansión educativa.

Cien años después, esa misma cultura de innovación llevó al hombre a la Luna en 1969, uno de los logros científicos más audaces del siglo XX, y alumbró el surgimiento de Silicon Valley, donde el espíritu emprendedor y la inversión privada se combinaron para crear industrias enteras que transformaron la economía global. Hoy, ese legado continúa con el programa Artemis, la iniciativa de la NASA que busca llevar nuevamente a la humanidad a la Luna y sentar las bases para futuras misiones de exploración hacia Marte.

Ese ecosistema empresarial sigue siendo uno de los más dinámicos del mundo: startups, empresas tecnológicas y sectores como la biotecnología, la energía y las finanzas digitales continúan atrayendo talento e inversión de todos los rincones del planeta. Detrás de cada uno de estos hitos hay una constante: la convicción de que la libertad de innovar, emprender y competir es el mejor motor del progreso.

Becas, educación e intercambio cultural entre Perú y Estados Unidos

La relación entre Perú y Estados Unidos no se mide solo en acuerdos o cifras comerciales, se mide en personas. Durante décadas, programas de intercambio, becas y espacios de formación han conectado a miles de peruanos con oportunidades en Estados Unidos, y ese vínculo ha dejado una huella profunda en el país.

Embajador de Estados Unidos se reúne con participantes del programa Fulbright. Fuente: difusión.

El Programa Fulbright, que este año celebra más de 70 años de presencia en Perú, es quizás el ejemplo más emblemático. Entre sus becarios más destacados se encuentra el economista Julio Velarde, uno de los banqueros centrales más respetados de América Latina, es prueba de cómo la formación de alto nivel, en contacto con el pensamiento económico estadounidense, puede traducirse en décadas de estabilidad para un país entero.

Los centros peruano-norteamericanos y los programas de enseñanza del inglés han abierto puertas a cientos de miles de peruanos en todo el país. El programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) ha formado a emprendedores y líderes que hoy impulsan iniciativas de impacto en sus comunidades.

Y la conexión también se expresa en la cultura. Gian Marco, uno de los cantantes y compositores peruanos más exitosos de su generación, ha construido una carrera de proyección internacional desde Miami, llevando la música peruana a escenarios de toda América. Junto a él, nombres como Jackelynne Silva-Martínez, ingeniera aeroespacial peruana que forma parte del programa Artemis de la NASA, la misión que busca llevar nuevamente a la humanidad a la Luna; Aracely Quispe, quien trabaja en el proyecto del telescopio James Webb; y Pedro David Espinoza, emprendedor tecnológico formado en UC Berkeley y fundador de Pan Peru. Todos ellos son reflejo de que el talento peruano florece en cualquier disciplina cuando encuentra las oportunidades correctas.

La cooperación entre países se construye así, persona a persona, desde las aulas y los escenarios hasta los laboratorios y las empresas.

Freedom250 y las oportunidades en innovación, tecnología e inteligencia artificial

El futuro ya está siendo escrito y los Estados Unidos está a la vanguardia de cada uno de los campos que lo definirán.

En inteligencia artificial, las empresas y universidades estadounidenses lideran el desarrollo de las tecnologías que están transformando la medicina, la educación, la manufactura y los servicios a escala global. En infraestructura digital, Estados Unidos establece los estándares de conectividad, ciberseguridad y computación en la nube que el resto del mundo adopta. En energía, la innovación estadounidense está redefiniendo lo que significa producir y distribuir poder de forma confiable, eficiente y segura. Y en minerales críticos, Estados Unidos construye las cadenas de suministro que garantizarán la independencia económica de las naciones aliadas. Un futuro estable y próspero se construye en conjunto. Estados Unidos primero no significa Estados Unidos solo.

Visita a la Unidad de Investigación Médica Naval para conocer las nuevas tecnologías. Fuente: difusión.

En todos los campos, el liderazgo estadounidense no es solo una ventaja competitiva: es una oportunidad concreta para los países que han construido una relación sólida con Estados Unidos. Perú, con sus 200 años de amistad compartida, también lleva consigo una parte de la celebración de la independencia de EE.UU. La pregunta no es si el futuro traerá oportunidades. La pregunta es quién estará listo para aprovecharlas.

¿Qué es Freedom250 y por qué conmemora los 250 años de Estados Unidos?

A 250 años de su independencia, la historia de los Estados Unidos continúa escribiéndose a través de las personas, instituciones y las ideas que se desarrollan día a día.

Freedom250 propone una reflexión sobre los temas relevantes como educación, innovación, tecnología y cooperación internacional. También evalúa la relación entre Perú y Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas.

Conoce más sobre esta iniciativa y las actividades por los 250 años de Estados Unidos en las redes de @usembassyperu.

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