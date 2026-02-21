HOYSuscripcion LR Focus

Padres conmueven al recibir diploma de graduación de la UTP de su hijo fallecido: "Tu luz y ejemplo está siempre con nosotros"

El evento incluyó la participación de los familiares del joven, quienes, conmovidos, recibieron su título de graduación mientras sostenían una fotografía suya en manos para simbolizar su presencia. Clip se viralizó en TikTok.

Familiares del joven fallecido de la UTP participaron de la ceremonia de graduación.
Familiares del joven fallecido de la UTP participaron de la ceremonia de graduación. | Foto: composición LR

La reciente ceremonia de graduación de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) trascendió el protocolo académico para convertirse en un escenario de profunda sensibilidad. Durante el evento, las autoridades de dicha casa de estudios hicieron un alto en la entrega de títulos académicos y llamaron al estrado a los padres de uno de sus alumnos fallecidos para rendirle tributo en su memoria. El gesto conmovió a los asistentes y usuarios de redes sociales.

UTP entrega diploma de graduación póstumo a familiares de estudiante fallecido

En un video publicado en la cuenta de TikTok @apggraduaciones, el padre y la madre de un joven estudiante de la UTP subieron al escenario con profunda emoción para recibir, en su honor, su diploma de graduación. Su progenitora llevaba en las manos la fotografía de su hijo para hacerlo partícipe, simbólicamente, de la ceremonia.

PUEDES VER: Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: “Mi papá no sabe”

lr.pe

"Él hubiera dicho esto: 'Hoy celebro mi graduación con el corazón lleno de orgullo'. Aunque no estés aquí físicamente, tu luz y ejemplo están siempre con nosotros. Este diploma es tuyo y nos llena de orgullo", se escucha decir al presentador del evento.

El clip rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó numerosas reacciones ante el conmovedor momento. Entre los cientos de mensajes, destacó el de su madre, quien no dudó en dedicarle unas sentidas líneas a su hijo. "Hijo mío, me parte el alma. Siempre estarás en mi corazón y me siento orgullosa por tus metas cumplidas", comentó.

PUEDES VER: Madre conmueve al orar con su hijo en la puerta de la UNI antes de rendir el examen de admisión 2026-I

lr.pe

¿Qué carreras ofrece la Universidad Tecnológica del Perú?

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) ofrece diversas carreras especializadas en áreas como Salud, Comunicaciones, Arquitectura, Educación, Ingeniería y Negocios, según menciona es su portal web.

