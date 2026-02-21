La reciente ceremonia de graduación de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) trascendió el protocolo académico para convertirse en un escenario de profunda sensibilidad. Durante el evento, las autoridades de dicha casa de estudios hicieron un alto en la entrega de títulos académicos y llamaron al estrado a los padres de uno de sus alumnos fallecidos para rendirle tributo en su memoria. El gesto conmovió a los asistentes y usuarios de redes sociales.

UTP entrega diploma de graduación póstumo a familiares de estudiante fallecido

En un video publicado en la cuenta de TikTok @apggraduaciones, el padre y la madre de un joven estudiante de la UTP subieron al escenario con profunda emoción para recibir, en su honor, su diploma de graduación. Su progenitora llevaba en las manos la fotografía de su hijo para hacerlo partícipe, simbólicamente, de la ceremonia.

"Él hubiera dicho esto: 'Hoy celebro mi graduación con el corazón lleno de orgullo'. Aunque no estés aquí físicamente, tu luz y ejemplo están siempre con nosotros. Este diploma es tuyo y nos llena de orgullo", se escucha decir al presentador del evento.

El clip rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó numerosas reacciones ante el conmovedor momento. Entre los cientos de mensajes, destacó el de su madre, quien no dudó en dedicarle unas sentidas líneas a su hijo. "Hijo mío, me parte el alma. Siempre estarás en mi corazón y me siento orgullosa por tus metas cumplidas", comentó.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Tecnológica del Perú?

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) ofrece diversas carreras especializadas en áreas como Salud, Comunicaciones, Arquitectura, Educación, Ingeniería y Negocios, según menciona es su portal web.