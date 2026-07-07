HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Más de 50 escolares peruanos afectados tras el cierre del puente fronterizo Macará-La Tina ordenado por Ecuador

El prefecto regional de Piura, Hermer Alzamora, alertó sobre la complicación para estudiantes y pacientes que deben buscar alternativas más largas para cruzar la frontera.

Cierre del Puente Internacional Macará-La Tina afecta a escolares y pacientes peruanos
Cierre del Puente Internacional Macará-La Tina afecta a escolares y pacientes peruanos | Foto: captura Canal N
Escuchar
Resumen
Compartir

El cierre total del Puente Internacional Macará-La Tina, dispuesto por las autoridades de Ecuador, afecta a decenas de ciudadanos peruanos que cruzan diariamente la frontera entre Piura y la ciudad ecuatoriana de Macará. Entre los principales perjudicados figuran más de 50 escolares que asisten a colegios en territorio ecuatoriano y pacientes que requieren atención médica al otro lado de la frontera.

El prefecto regional de Piura, Hermer Alzamora, advirtió que la restricción dificulta el acceso a servicios esenciales para los habitantes del distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca. "Hay 50 estudiantes peruanos que se desplazan, son niños, a colegios porque de alguna manera ellos ven mejores colegios", declaró a Exitosa.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI ROMPE SU SILENCIO Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Además, explicó que muchos vecinos también cruzan la frontera para recibir atención en clínicas y centros de salud de Macará. "A veces de noche y madrugada no hay quien los atienda, por lo que cruzan a Macará. Ahora, al no tener acceso, tienen que tomar otras rutas y se van hasta Las Lomas o Sullana", señaló.

PUEDES VER: Rescatan a siete tripulantes de Chimbote tras quedar a la deriva frente a Marcona

lr.pe

Escolares y pacientes, los más afectados

El Puente Internacional Macará-La Tina constituye el principal paso fronterizo entre el distrito de Suyo y la ciudad ecuatoriana de Macará. Con el cierre, decenas de escolares no pueden llegar con normalidad a sus centros educativos, mientras trabajadores y pacientes enfrentan dificultades para trasladarse a Ecuador.

Según informó RPP, las autoridades ecuatorianas instalaron tres rejas para impedir el tránsito de vehículos y peatones, además de desplegar personal militar en la zona fronteriza.

Las autoridades del sector Educación de Ecuador cuentan con un padrón de los estudiantes que cruzan diariamente la frontera. De acuerdo con ese registro, los menores pueden atravesar el puente únicamente a pie y luego recorrer un largo tramo hasta encontrar un vehículo que los traslade a sus colegios en Macará.

Las autoridades locales esperan que ambos gobiernos adopten medidas para restablecer el paso y reducir los perjuicios a la población fronteriza.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fenómeno El Niño arrasa con la vida de aves marinas en Piura, Lambayeque y Trujillo

Fenómeno El Niño arrasa con la vida de aves marinas en Piura, Lambayeque y Trujillo

LEER MÁS
Justicia Itinerante atendió 10 demandas de alimentos y dictó seis sentencias en Sapillica

Justicia Itinerante atendió 10 demandas de alimentos y dictó seis sentencias en Sapillica

LEER MÁS
Perú suma tres nuevos aeropuertos internacionales: MTC oficializa terminales en Piura, Tumbes y Tarapoto

Perú suma tres nuevos aeropuertos internacionales: MTC oficializa terminales en Piura, Tumbes y Tarapoto

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026

LEER MÁS
Admisión 2027 de la Marina de Guerra del Perú

Admisión 2027 de la Marina de Guerra del Perú

LEER MÁS
Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada

Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada: tendrá cuatro carriles y un viaducto de 355 metros

Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada: tendrá cuatro carriles y un viaducto de 355 metros

LEER MÁS
Joven de 19 años llegó al Perú hace un mes buscando oportunidades, pero murió baleado cuando trabajaba como Rappi en Surquillo

Joven de 19 años llegó al Perú hace un mes buscando oportunidades, pero murió baleado cuando trabajaba como Rappi en Surquillo

LEER MÁS
Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Corte de luz en Lima y Callao del 6 al 8 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

Corte de luz en Lima y Callao del 6 al 8 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

LEER MÁS
Tiktoker peruano es condenado a más de 9 años de prisión por estafar a usuarios con venta de iPhone en redes sociales

Tiktoker peruano es condenado a más de 9 años de prisión por estafar a usuarios con venta de iPhone en redes sociales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025