Más de 50 escolares peruanos afectados tras el cierre del puente fronterizo Macará-La Tina ordenado por Ecuador

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El cierre total del Puente Internacional Macará-La Tina, dispuesto por las autoridades de Ecuador, afecta a decenas de ciudadanos peruanos que cruzan diariamente la frontera entre Piura y la ciudad ecuatoriana de Macará. Entre los principales perjudicados figuran más de 50 escolares que asisten a colegios en territorio ecuatoriano y pacientes que requieren atención médica al otro lado de la frontera.

El prefecto regional de Piura, Hermer Alzamora, advirtió que la restricción dificulta el acceso a servicios esenciales para los habitantes del distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca. "Hay 50 estudiantes peruanos que se desplazan, son niños, a colegios porque de alguna manera ellos ven mejores colegios", declaró a Exitosa.

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Además, explicó que muchos vecinos también cruzan la frontera para recibir atención en clínicas y centros de salud de Macará. "A veces de noche y madrugada no hay quien los atienda, por lo que cruzan a Macará. Ahora, al no tener acceso, tienen que tomar otras rutas y se van hasta Las Lomas o Sullana", señaló.

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Escolares y pacientes, los más afectados

El Puente Internacional Macará-La Tina constituye el principal paso fronterizo entre el distrito de Suyo y la ciudad ecuatoriana de Macará. Con el cierre, decenas de escolares no pueden llegar con normalidad a sus centros educativos, mientras trabajadores y pacientes enfrentan dificultades para trasladarse a Ecuador.

Según informó RPP, las autoridades ecuatorianas instalaron tres rejas para impedir el tránsito de vehículos y peatones, además de desplegar personal militar en la zona fronteriza.

Las autoridades del sector Educación de Ecuador cuentan con un padrón de los estudiantes que cruzan diariamente la frontera. De acuerdo con ese registro, los menores pueden atravesar el puente únicamente a pie y luego recorrer un largo tramo hasta encontrar un vehículo que los traslade a sus colegios en Macará.

Las autoridades locales esperan que ambos gobiernos adopten medidas para restablecer el paso y reducir los perjuicios a la población fronteriza.