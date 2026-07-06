Gobierno de Balcázar se despide comprando “a dedo” 31.045 pistolas israelíes para la PNP

La Contraloría verifica la compra de pistolas israelíes "Jericho" que hizo el Ministerio del Interior por intermedio de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME). Foto: FAME.

La Contraloría verifica la compra de pistolas israelíes "Jericho" que hizo el Ministerio del Interior por intermedio de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME). Foto: FAME.

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Ni bien se hizo pública la confirmación de la compra de 30.000 pistolas 'Jericho' a la compañía Industrias de Armas de Israel (IWI, por sus siglas en inglés), la Contraloría comunicó al ministro del Interior, José Zapata Morante, que intervendrá en el caso por la presunta vulneración de las normas de las contrataciones del Estado: el contrato fue adjudicado el 11 de junio, sin licitación, a la empresa Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), que actuó como 'socia' de IWI.

Este lunes, la Oficina de Control Institucional del Ministerio del Interior informó al titular del despacho, José Zapata, “el inicio del servicio relacionado con la recopilación respecto a la adquisición de pistolas de puño calibre 9x19 mm”, señala el documento de la Contraloría.

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El contrato para la provisión de 31.045 pistolas 'Jericho' por US$29.461.705 fue suscrito por el jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Mininter, Ítalo Gerardini Panez, y por el gerente general de FAME, coronel EP (r) José Zapata Vargas.

La operación se consumó bajo el amparo de la llamada Ley FAME N.° 31684, del 15 de febrero del 2023, que es utilizada arbitrariamente por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para contratar sin convocar a licitación internacional, como corresponde.

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COMPRA 'DELIVERY'

En realidad, es una forma encubierta de favorecer a las empresas que suscriben 'convenios' con FAME, dejando de lado otras propuestas más ventajosas, como lo ha señalado la misma Contraloría.

Por ejemplo, en un anterior proceso de adquisición de pistolas de puño para la Policía Nacional, en 2025, la compañía IWI ofertó el modelo 'Jericho' de calibre 19x9 mm. Pero no resultó seleccionada. Este año, FAME ofertó la misma arma a la OGAF del Ministerio del Interior y fue contratada.

Bajo el mismo formato, cuestionado repetidas veces por la Contraloría, FAME le vendió al Ejército 10.000 fusiles de asalto Arad 7 por US$27,3 millones y al Ministerio del Interior 7.323 fusiles de asalto Arad 5 por US$24 millones. IWI fabrica los Arad.

Según la 'Ley FAME', los convenios de esta empresa pública con otras compañías extranjeras fabricantes de armamento deben fomentar la transferencia tecnológica, pero no se cumple ese objetivo. En los talleres de FAME solo es posible hacer el montaje de las piezas de los fusiles.

Lo cierto es que, con la 'Ley FAME', la empresa estatal pasa por alto olímpicamente las licitaciones y permite las contrataciones 'a dedo'.

La OGAF del Mininter ya cuenta con graves antecedentes.

En el anterior proceso de contratación de pistolas de mano calibre 9x19 mm, la Contraloría emitió una auditoría que confirmaba que los encargados del proceso manipularon las bases del concurso para orientar la compra en beneficio de la propuesta de la firma estadounidense Sig Sauer. Incluso existe una investigación en curso de la fiscalía anticorrupción sobre este caso.

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FAME: MESA DE PARTES

Lo que llama la atención es que, en la licitación del 2025, IWI ofertó por cada pistola 'Jericho' US$949. Luego, FAME comunicó al Mininter que el costo de la misma arma era de US$1.049. Según el contrato firmado por el Mininter y FAME, el Estado peruano pagará el precio unitario de US$949 por pistola. Es decir, el mismo precio que ofertó IWI en 2025. Entonces, ¿qué gana FAME?

El Ministerio del Interior ha emitido un comunicado para asegurar que la contratación de las pistolas 'Jericho' se hizo “con estricto respeto al marco legal vigente y con las garantías necesarias para proteger los recursos del Estado”.

Y añade que, para llevar adelante el proceso, “se contó con las validaciones técnicas de la Policía Nacional del Perú y con el cumplimiento del procedimiento establecido para esta modalidad de adquisición”.

En efecto, se adjuntan, en el contrato respectivo, las actas de los “protocolos de prueba” que se hicieron del modelo 'Jericho' tanto en la fábrica de IWI, en Israel, como en la sede de FAME, en Lima. Pero no es otra cosa que una simulación. Solo participó IWI; no compitió con otro modelo, como ha sucedido en otros procesos similares.

De hecho, La República consultó con representantes de empresas fabricantes extranjeras que presentaron sus ofertas en ocasiones anteriores, pero esta vez nadie las invitó a presentar sus propuestas.

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