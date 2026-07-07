Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El lunes 6 de julio, Jefferson Farfán publicó en su canal de YouTube un informe en el que cuestionó el cumplimiento del servicio comunitario realizado por Magaly Medina. El material audiovisual presentó imágenes y registros que, según el exfutbolista, evidenciarían diferencias entre los documentos presentados por la conductora y las actividades que habría realizado durante la sanción impuesta.

Tras la difusión del video, la presentadora de ATV respondió, en entrevista a Infobae, a los cuestionamientos y negó que exista algún incumplimiento. Defendió la validez de los documentos entregados ante las autoridades correspondientes y calificó el informe de la Foquita como un material sin sustento periodístico. Además, anunció que evaluará acciones legales contra quienes difundieron las acusaciones.

Magaly Medina anuncia acciones legales contra Jefferson Farfán

Luego de conocer el contenido del reportaje difundido por Jefferson Farfán, Magaly Medina afirmó que recurrirá a la vía legal al considerar que las afirmaciones realizadas en el video perjudican su imagen. La conductora señaló que su abogado ya recibió indicaciones para iniciar las acciones correspondientes.

En declaraciones brindadas a Infobae Perú, la periodista cuestionó la elaboración del material presentado por el exfutbolista y aseguró que no cuenta con una investigación rigurosa. “Farfán tendría que volver a nacer para llegarle a los talones de alguno de mis investigadores. Yo le he ofrecido públicamente explicarle cómo se hace. Lo que pasa que los periodistas verificamos información antes de lanzar un reportaje”, manifestó.

Magaly Medina calificó el video como “difamante y mentiroso” y afirmó que fue realizado por personas sin experiencia en investigación periodística. “Su video es difamante y mentiroso hecho por novatos que él manda”, expresó al referirse al equipo que participó en la elaboración del informe.

“Estuvieron buscando en los jardines de la parroquia tratando de encontrarme barriendo o limpiando los baños, lo que además no tiene nada de malo. Yo lo hago en mi casa porque me gusta una casa limpia y olorosa”, añadió la conductora de espectáculos, de 63 años.

"No me da la gana de darle cuentas a Farfán": la respuesta de Magaly Medina

Magaly Medina aseguró que no considera necesario responder directamente a Jefferson Farfán sobre la forma en que cumple su servicio comunitario. La conductora sostuvo que cualquier verificación debe realizarse ante las autoridades encargadas y no mediante declaraciones públicas.

“No me da la gana de darle cuentas a Farfán como hago mi servicio comunitario”, afirmó la periodista. Asimismo, explicó que no comparte todos los aspectos de sus actividades personales o judiciales en redes sociales porque respeta las condiciones establecidas por las instituciones donde realiza sus labores.

La figura de ATV reiteró que los responsables del seguimiento de su servicio comunitario conocen cómo se ha desarrollado el cumplimiento de la medida. También indicó que espera que los hechos sean aclarados con el tiempo y que la documentación oficial sea tomada en cuenta frente a las acusaciones realizadas.

“Yo siempre espero que el tiempo ponga todo en su lugar. Son gajes del oficio. No por nada mi personaje es polémico y por eso he cosechado muchos enemigos en estos casi 29 años de carrera”, señaló.