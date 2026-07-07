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Distinguen a los arqueólogos Walter Alva y Ruth Shady, descubridores del Señor de Sipán y la Ciudad Sagrada de Caral

El Gobierno les otorgó la 'Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana' por su valioso trabajo, que permitió, respectivamente, descubrir la tumba del Señor de Sipán y consolidar a Caral como la civilización más antigua de América.

Walter Alva y Ruth Shady reconocidos por el Ministerio de Cultura
Walter Alva y Ruth Shady reconocidos por el Ministerio de Cultura | Composición LR-IA/Andina
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Los destacados arqueólogos Walter Alva Alva y Ruth Shady Solís fueron reconocidos por el Gobierno con la 'Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana' por sus excepcionales contribuciones al conocimiento, preservación y difusión del patrimonio cultural peruano. Ambos especialistas son conocidos a nivel internacional por liderar el descubrimiento de la tumba del Señor de Sipán y consolidar a la Ciudad Sagrada de Caral como la civilización más antigua de América, respectivamente.

La distinción, administrada por el Ministerio de Cultura (Mincul), fue oficializada a través de las resoluciones supremas N.° 008-2026-MC y N.° 009-2026-MC, publicadas este 7 de junio en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. En ambos casos, el reconocimiento fue otorgado en la subcategoría 'Revalorización y protección del bien inmueble y/o mueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación', luego de que comités evaluadores especializados recomendaran por unanimidad conceder esta condecoración.

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Walter Alva y su valioso aporte al descubrimiento del Señor de Sipán, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX

A través de la Resolución Suprema N.° 008-2026-MC, se destaca la trayectoria del arqueólogo Walter Alva, reconocido internacionalmente por liderar el descubrimiento científico del Señor de Sipán, considerado uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Se resalta que este hecho transformó el conocimiento sobre la cultura mochica y constituyó un hito para la arqueología mundial al revelar la complejidad política, social y artística de esta civilización prehispánica.

Asimismo, el Gobierno reconoce su permanente labor en la protección del patrimonio frente al saqueo y al tráfico ilícito de bienes culturales, así como su aporte a la creación de infraestructura museística de nivel internacional, en especial en Lambayeque. De igual forma, se destaca su contribución al fortalecimiento de la identidad cultural de la costa norte del país, el impulso del desarrollo regional mediante el patrimonio y la formación de nuevas generaciones de arqueólogos.

Ruth Shady, la investigadora que reveló la antigüedad de la Ciudad Sagrada de Caral y la consolidó como la civilización más antigua de América

En el caso de Ruth Shady, el Gobierno destacó que sus investigaciones permitieron demostrar, con rigurosidad científica y mediante fechados por radiocarbono, la antigüedad de la Ciudad Sagrada de Caral-Supe y consolidarla como la civilización más antigua de América. Además, los trabajos que dirigió evidenciaron que Caral fue una sociedad altamente organizada, con arquitectura monumental, conocimientos de astronomía, desarrollo textil, instrumentos musicales y otras formas tempranas de registro de información.

“Estos hallazgos modificaron sustancialmente las teorías sobre el origen de las civilizaciones en el continente americano y posicionaron al Perú como cuna de una de las culturas más antiguas y complejas del mundo”, sostiene la Resolución Suprema N.º 009-2026-MC. La normativa también resaltó que la labor de Shady durante más de tres décadas ha tenido un impacto trascendental en el conocimiento, la preservación y la difusión del patrimonio cultural tanto del Perú como de la humanidad.

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