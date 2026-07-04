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Toro escapa en Cerro Colorado y desata pánico entre vecinos: más de 10 policías participaron en su captura

Los vecinos temían por su seguridad mientras el toro corría suelto. Uno de los propietarios resultó herido al intentar controlarlo, pero fue atendido con lesiones leves tras el incidente.

El incidente generó preocupación entre los habitantes de Apipa, quienes observaron cómo el animal corría sin control por las lomas cercanas.
El incidente generó preocupación entre los habitantes de Apipa, quienes observaron cómo el animal corría sin control por las lomas cercanas. | Foto: composición LR/Difusión
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Momentos de tensión se vivieron la mañana de este viernes 4 de julio en el sector de Apipa, en el distrito de Cerro Colorado (Arequipa), luego de que un toro escapara del control de sus propietarios y recorriera una zona descampada, generando alarma entre los vecinos. La emergencia movilizó a más de una decena de agentes de la Policía Nacional, quienes apoyaron en las labores para controlar al animal.

Durante su recorrido, el toro estuvo a punto de embestir a varias personas que se encontraban en el lugar. Mientras los propietarios intentaban reducirlo, uno de ellos fue alcanzado por el animal, cayó al suelo y sufrió lesiones leves, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.

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Operativo policial permitió controlar al animal tras varios minutos

Ante el riesgo que representaba el toro para los residentes de la zona, entre 11 y 12 efectivos policiales, incluidos agentes de unidades especializadas, llegaron hasta Apipa para sumarse al operativo. El despliegue permitió cercar al animal y apoyar a los dueños en los intentos por inmovilizarlo.

Finalmente, uno de los propietarios consiguió sujetarlo con sogas, lo que facilitó su reducción y evitó que continuara desplazándose por el sector. Con ello, la situación quedó bajo control y se descartó un nuevo riesgo para quienes transitaban por la zona.

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Vecinos vivieron momentos de preocupación por el toro suelto

El incidente generó preocupación entre los habitantes de Apipa, quienes observaron cómo el animal corría sin control por las lomas cercanas. Algunos optaron por alejarse del lugar mientras se desarrollaban las labores para capturarlo.

De acuerdo con la información preliminar, el toro iba a ser presentado en una actividad organizada en la zona antes de escapar. Tras ser controlado, la tranquilidad retornó al sector y los vecinos pudieron retomar sus actividades habituales.

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