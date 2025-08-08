El torero español David Galván, sufrió una grave cornada durante un evento taurino el último 6 de agosto en la feria taurina de Coracora, Ayacucho. El suceso se produjo durante la feria en honor a la Santísima Virgen de las Nieves, en la que compartía cartel con Manuel Jesús "El Cid" y Joaquín Galdós. El accidente ocurrió en el inicio de su faena con el segundo toro de la tarde, cuando una embestida del animal lo impactó en una zona delicada.

Debido a la seriedad de la lesión, y tomando en cuenta que fue lanzado varios metros producto de la cornada, Galván fue trasladado de inmediato al Hospital de Coracora, donde se le realizó una cirugía de emergencia. La cornada le impidió participar en la feria del día siguiente en honor a la Virgen de los Reyes, en la que tenía previsto torear junto a Joaquín Galdós y el francés Adrien Salenc.

Ayacucho: David Galván, torero embestido por toro en feria taurina de Coracora recibió atención médica

Después del incidente en la plaza de toros, los equipos de emergencia actuaron inmovilizando a David Galván y trasladándolo al referido centro de salud. Al respecto, cabe señalar que el torero llegó consciente, aunque con mucho dolor, lo que permitió al personal médico estabilizarlo y evaluar la gravedad de su herida. Horas más tarde, fue sometido a una cirugía de emergencia.

Según el parte médico, Galván sufrió una herida por asta de toro en el escroto izquierdo. Durante la operación, los especialistas realizaron un lavado completo de la zona, detuvieron el sangrado y retiraron el tejido dañado. También suturaron una laceración de dos centímetros en la parte distal de sus genitales.

