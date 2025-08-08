HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Torero español es embestido violentamente por toro en feria taurina de Coracora, Ayacucho: diestro fue lanzado varios metros

Tras el accidente durante la corrida de toros, Galván fue llevado de emergencia al Hospital de Coracora, Ayacucho, donde se le practicó una cirugía para tratar una herida por asta de toro.

Torero español llegó consciente al hospital, aunque no pudo participar en la feria taurina del día siguiente en Ayacucho.
Torero español llegó consciente al hospital, aunque no pudo participar en la feria taurina del día siguiente en Ayacucho. | Foto: composición LR/Europa Sur/Revista Cocktail

El torero español David Galván, sufrió una grave cornada durante un evento taurino el último 6 de agosto en la feria taurina de Coracora, Ayacucho. El suceso se produjo durante la feria en honor a la Santísima Virgen de las Nieves, en la que compartía cartel con Manuel Jesús "El Cid" y Joaquín Galdós. El accidente ocurrió en el inicio de su faena con el segundo toro de la tarde, cuando una embestida del animal lo impactó en una zona delicada.

Debido a la seriedad de la lesión, y tomando en cuenta que fue lanzado varios metros producto de la cornada, Galván fue trasladado de inmediato al Hospital de Coracora, donde se le realizó una cirugía de emergencia. La cornada le impidió participar en la feria del día siguiente en honor a la Virgen de los Reyes, en la que tenía previsto torear junto a Joaquín Galdós y el francés Adrien Salenc.

PUEDES VER: Toro se escapa del ruedo, se mete entre el público y ataca a hombre en Puno

lr.pe

Ayacucho: David Galván, torero embestido por toro en feria taurina de Coracora recibió atención médica

Después del incidente en la plaza de toros, los equipos de emergencia actuaron inmovilizando a David Galván y trasladándolo al referido centro de salud. Al respecto, cabe señalar que el torero llegó consciente, aunque con mucho dolor, lo que permitió al personal médico estabilizarlo y evaluar la gravedad de su herida. Horas más tarde, fue sometido a una cirugía de emergencia.

Según el parte médico, Galván sufrió una herida por asta de toro en el escroto izquierdo. Durante la operación, los especialistas realizaron un lavado completo de la zona, detuvieron el sangrado y retiraron el tejido dañado. También suturaron una laceración de dos centímetros en la parte distal de sus genitales.

PUEDES VER: Asustado toro salta por encima del ruedo en Cajamarca y genera pánico en el público

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Enorme toro escapa de ruedo tras saltar muro y embiste a mujer en tribuna en Apurímac: reportan 3 heridos

Enorme toro escapa de ruedo tras saltar muro y embiste a mujer en tribuna en Apurímac: reportan 3 heridos

LEER MÁS
Nueva Fiesta de San Fermín 2025: guía de los encierros, eventos, horarios y actividades en Pamplona

Nueva Fiesta de San Fermín 2025: guía de los encierros, eventos, horarios y actividades en Pamplona

LEER MÁS
San Fermín 2025: el origen de la fiesta más famosa de Pamplona y por qué se celebra este 7 de julio en España

San Fermín 2025: el origen de la fiesta más famosa de Pamplona y por qué se celebra este 7 de julio en España

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Sicarios acribillan a 'Jami', promotor de eventos de Los Pulpos, a plena luz del día en Trujillo: cámaras captaron violento ataque

Sicarios acribillan a 'Jami', promotor de eventos de Los Pulpos, a plena luz del día en Trujillo: cámaras captaron violento ataque

LEER MÁS
El joven que sobrevivió al accidente de bus más trágico de la historia del Perú: "Se tiró de la ventana y llegó al hospital en taxi"

El joven que sobrevivió al accidente de bus más trágico de la historia del Perú: "Se tiró de la ventana y llegó al hospital en taxi"

LEER MÁS
Tragedia en catarata Velo de Novia: caída de rocas deja niña y adulto mayor fallecidos y 17 heridos

Tragedia en catarata Velo de Novia: caída de rocas deja niña y adulto mayor fallecidos y 17 heridos

LEER MÁS
El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Sociedad

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota