ProInversión impulsa represa Casa Blanca en Arequipa con S/151 millones para beneficiar a más de 33 mil personas, ¿qué cambios traerá al agro?

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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó el inicio de la construcción de la represa Casa Blanca, una infraestructura que requerirá una inversión superior a S/151 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

El proyecto, ejecutado por el Gobierno Regional de Arequipa, busca fortalecer la seguridad hídrica, garantizar la disponibilidad de agua para la agricultura y generar nuevas oportunidades de desarrollo en la región.

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La obra beneficiará directamente a productores agrícolas de los valles de Yura y Vítor, mientras que su impacto alcanzará a más de 33 mil habitantes durante los próximos 10 años.

Además, permitirá mejorar la cobertura de agua para riego, modernizar áreas agrícolas mediante sistemas tecnificados e impulsar cultivos con mayor potencial de rentabilidad y exportación.

Represa Casa Blanca fortalecerá la seguridad hídrica mediante Obras por Impuestos

El proyecto, denominado "Mejoramiento de la Disponibilidad Hídrica del Sistema de Riego en la Cuenca del Río Yura", constituye la primera represa que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

El financiamiento está a cargo de las empresas Yura, Gloria, Interbank y La Tinka, mientras que la gestión técnica corresponde a URBI Proyectos, empresa del Grupo Intercorp.

Durante la primera etapa, la infraestructura beneficiará de manera directa a 648 familias agricultoras del valle de Yura y a 53 familias productoras de Cuarta Pampa, en el distrito de Vítor.

Asimismo, fortalecerá la actividad productiva de aproximadamente 2.500 agricultores y contribuirá a incrementar los ingresos de las familias, además de dinamizar la economía regional.

Infraestructura hídrica ampliará el acceso al agua y modernizará el riego agrícola

La represa tendrá capacidad para almacenar hasta 7 millones de metros cúbicos de agua, lo que permitirá asegurar el recurso durante la temporada de estiaje.

Gracias a esta infraestructura, la cobertura de agua para riego pasará de niveles actuales de entre 7% y 15% a un mínimo de 70% en Quiscos, Uyupampa y Yura Viejo, mientras que en Yuramayo alcanzará hasta el 90%.

El proyecto también contempla la modernización de más de 410 hectáreas mediante sistemas de riego tecnificado por goteo y aspersión.

Esta mejora favorecerá el desarrollo de cultivos como vid, granada, pitahaya, tuna y maracuyá, además de permitir la incorporación progresiva de nuevas áreas agrícolas que actualmente permanecen subutilizadas por la escasez de agua, fortalecerá la seguridad alimentaria y reducirá las pérdidas ocasionadas por las sequías.

ProInversión destaca el impacto del proyecto para el desarrollo regional

La presa tendrá 84 metros de altura, equivalente a un edificio de 24 pisos; una longitud de 135 metros y un embalse de 33 hectáreas. Su construcción demandará 36 meses y generará empleo directo, además de oportunidades para proveedores y mano de obra local.

El inicio de la obra fue presentado en el centro poblado San Juan de Yuramayo Segunda Pampa, en el distrito de Vítor, con la participación del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez; la directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles; autoridades locales, representantes de las empresas financistas y población beneficiaria.

Durante la ceremonia, la directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles, afirmó que el inicio de la obra representa "un hito para Arequipa" y demuestra la capacidad de la región para ejecutar proyectos de gran envergadura mediante Obras por Impuestos.

Asimismo, felicitó al gobernador Rohel Sánchez, a su equipo técnico y al Consejo Regional por priorizar una infraestructura estratégica para fortalecer la seguridad hídrica y alimentaria. Miralles también destacó el compromiso de las empresas privadas que financian la obra y señaló que este mecanismo permite acelerar el cierre de brechas de infraestructura.

Además, indicó que ProInversión acompañó al Gobierno Regional de Arequipa en la estructuración y desarrollo del proyecto, y aseguró que la agencia continuará promoviendo las modalidades de inversión público-privada y fortalecerá las capacidades de los gobiernos regionales y locales para asegurar la continuidad de proyectos que generen desarrollo sostenible y bienestar para más peruanos.