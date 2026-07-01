Brisa: “El arte no debe ser consumido rápidamente”

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En el año 2025, la joven cantante peruana Brisa lanzó el EP de cinco canciones Del mar y sus recuerdos. Esta producción no solo revelaba el talento de la artista de 22 años, sino también su apuesta por un registro que debería ser más escuchado, como lo es el jazz. A la vez, llamaba la atención el contenido del proyecto, que exhibía temas de Chabuca Granda, Vicentico Valdés, Álvaro Carrillo Alarcón y Los Panchos. Basta esta referencia nominal para subrayar una extrañeza y una actitud: se trata de artistas que no están siendo muy escuchados por las nuevas generaciones, siendo ellos grandes músicos que impusieron magisterio, principalmente, en la segunda mitad del siglo XX; entonces, ¿qué era Del mar y sus recuerdos? Pues un testimonio para no olvidarlos.

Brisa descubrió el jazz desde muy joven. Como no había escuela de jazz en Lima, viajó a Londres a estudiarlo, a perfeccionar su técnica y a medirse con públicos habituados a la riqueza plástica y expresiva de este registro. Brisa ahora está de regreso en Lima y, entre sus próximas actividades, tenemos el concierto que ofrecerá este domingo 5 de julio en El Cielo de Arequipa. Sobre el jazz, la vocación y el propio concierto, La República conversó con Brisa.

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-El jazz es un registro musical que dialoga con la intimidad del espectador.

-Así es. Escuchar jazz e ir a un concierto de jazz es una experiencia. En los conciertos que hago, el público está en mesas, compartiendo con la familia y con quienes prefiera estar. Pero el jazz siempre ha sido así, esa es la raíz del jazz. En mi estadía en Londres iba mucho a bares de jazz y me nutrí de esa experiencia, digamos, orgánica. Además, el músico de jazz se reinventa en cada momento durante un concierto.

-Últimamente veo que hay muchos jóvenes haciendo jazz. El jazz es muy difícil de interpretar.

-Yo siento que sí existe el jazz en la escena musical peruana, pero por alguna razón aún no termina de cuajar, aún no sale más a flote. Yo me siento parte de la escena y hay músicos jóvenes de mi edad e incluso un poquito mayores. Se está formando un público que busca jazz.

-¿Qué músico de jazz te marcó?

-Los primeros discos de jazz que escuché fueron de Duke Ellington. Recuerdo mucho una de las canciones que arregló, “Mood Indigo”, que dura cerca de 15 minutos. Para su época, era una de las canciones que más tiempo duraba.

-El jazz es un llamado a la paciencia que vale la pena.

-El jazz es para tener paciencia. Cuando Ellington hizo este arreglo de 15 minutos, fue como ir contra la corriente. Yo creo que el arte no debe ser consumido rápidamente. El arte no es comida rápida. El verdadero arte te suspende en el tiempo. Quería comentarte que fuera del jazz, me marcó también De todas las flores de Natalia Lafourcade por la fusión de géneros. Igualmente, me gusta mucho Rita Payés, que es una trombonista y cantante de jazz y bossa nova. Ella se hizo muy conocida por su versión de “Algo contigo”.

-No es fácil ser músico de jazz.

-Para nada. A Charlie Parker le llevó mucho tiempo ser el músico de jazz que fue. En ese proceso sufrió mucho. Hay un misterio, como en la poesía y los poetas, quizá porque se siente demasiado cuando se hace jazz. Yo he investigado sobre la vida de los músicos de jazz, como la cantante Billie Holiday. Ella sufría de depresión y ansiedad, y eso se veía en sus canciones.

-Entonces para ti, el jazz es como la poesía: no admite la mentira.

-Tal como lo dices. A mí me gusta Chabuca Granda por la intensidad de sus letras, por la manera en que cantaba. Además, ella tocaba con músicos que sentían lo que cantaba. No eran músicos que eran contratados y listo. Los músicos con los que me presento sienten del mismo modo mi propuesta, son mis cómplices. Yo no soy sin los músicos que me rodean. Tienen un papel importante en lo que hago.

-Imagino que no es fácil construir un público de jazz.

-No es fácil, pero tampoco es que quiera tener un público instantáneo y superficial. Si tengo que demorarme 10 años en tener un público fiel, pues espero. Yo quiero que el público me escuche desde el corazón. El jazz se construye en el tiempo.

-En tu concierto del año pasado llevaste 600 personas. No está nada mal.

-No está mal. El jazz no es masivo y, como te dije, el jazz es una experiencia. Siento que el público de jazz es especial. Busca una desconexión. Hoy todo es muy rápido y el jazz te permite una conexión más cercana con la música.

-¿Es la primera vez que te presentas en Arequipa?

-Sí. En verdad, me han estado pidiendo muchísimo desde Arequipa. La gente me dejaba mensajes, me decía que querían ver mi propuesta en la ciudad. Nunca antes he estado en Arequipa. Eso me emociona, porque voy a conocer un lugar en el que también voy a cantar.

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