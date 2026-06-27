Renovación Popular suspende a candidato en Arequipa tras donar materiales para bandera de la comunidad LGBT

Edgard Rodríguez, candidato al gobierno regional de Arequipa, fue suspendido por la agrupación política. Foto: composición LR

Edgard Rodríguez, candidato al gobierno regional de Arequipa, fue suspendido por la agrupación política. Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La dirigencia regional de Renovación Popular suspendió de manera provisional a su candidato al Gobierno Regional de Arequipa, Harold Rodríguez Quispe, tras conocerse que donó materiales y tela para elaborar una bandera de la comunidad LGBT utilizada en la Marcha del Orgullo. Además, el partido dispuso el inicio de un proceso disciplinario para determinar si el militante incumplió el estatuto y los principios de la organización política.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento firmado por el coordinador regional de Renovación Popular en Arequipa, Esdras Medina Minaya. En el documento, la dirigencia informó que el expediente será evaluado por la Comisión de Disciplina y Ética del partido. Mientras dure ese procedimiento, Rodríguez Quispe permanecerá suspendido de forma cautelar.

TE RECOMENDAMOS ROBERTO BURNEO VS. RAFAEL LÓPEZ ALIAGA + VENEZUELA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ONPE abre proceso disciplinario contra exsecretario general que denunció alteración de datos y equipos de computo

El caso salió a la luz luego de que se difundiera que el postulante aportó recursos para confeccionar el estandarte que portó la comunidad LGBT durante la Marcha del Orgullo en Arequipa. Esa acción generó cuestionamientos dentro de la propia agrupación política debido a que contradice la postura que Renovación Popular mantiene sobre estos temas.

En el comunicado, Renovación Popular reiteró su 'respeto y firme compromiso con los principios morales y la defensa de la unión familiar', los cuales calificó como parte de los principales postulados del partido. La dirigencia sostuvo que los hechos atribuidos al candidato podrían vulnerar el estatuto partidario, motivo por el cual decidió iniciar la investigación interna.