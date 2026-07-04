HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Asia enfrenta grave contaminación: aguas residuales llegan a la playa y vecinos exigen acciones urgentes

Vecinos del anexo Rosario denuncian que el vertimiento de aguas residuales afecta la playa Pasamayito, los cultivos y su calidad de vida. Las autoridades ejecutan acciones, pero aún no definen responsabilidades.

Residentes de Asia denuncian vertimiento de aguas residuales al río Grande y al mar
Residentes de Asia denuncian vertimiento de aguas residuales al río Grande y al mar | Foto: Políticamente Incorrecto
Escuchar
Resumen
Compartir

Lo que debería ser un punto de encuentro para vecinos y visitantes se ha convertido en motivo de preocupación en el anexo Rosario, en el distrito de Asia, provincia de Cañete, al sur de Lima. Los residentes de la zona denuncian que el vertimiento de aguas residuales hacia el cauce del río Grande y su posterior llegada al mar afectan la playa Pasamayito, alteran la vida cotidiana y ponen en riesgo una actividad económica que depende del turismo y la pesca artesanal.

La situación, aseguran, no es reciente. Los vecinos sostienen que desde hace varios años presentan reclamos ante distintas entidades sin que el problema encuentre una solución definitiva. Además de los malos olores, advierten sobre la proliferación de insectos y el impacto que la contaminación tendría en terrenos agrícolas cercanos.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI ROMPE SU SILENCIO Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Son 10 años que vivimos en esta realidad. Asia era un lugar turístico, bonito. Nuestras playas no estaban contaminadas", señala una de las vecinas que participa en las gestiones para visibilizar el caso.

PUEDES VER: Tragedia en la Panamericana Norte: choque entre miniván y tráiler deja 6 fallecidos y 9 heridos en Huaura

lr.pe

Reclamos por la capacidad del sistema

Una de las principales preocupaciones de los pobladores gira en torno a la capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la zona. Aunque los vecinos consideran que la infraestructura resulta insuficiente para atender la demanda actual, esa situación todavía forma parte de las evaluaciones técnicas que realizan las autoridades competentes.

Jacqueline Camino, vecina de Rosario de Asia, señala que el problema se arrastra desde administraciones anteriores y considera que las mejoras ejecutadas en los últimos años no lo resolvieron. También afirma que el incremento de las descargas habría sobrepasado la capacidad del sistema, una hipótesis que espera que sea esclarecida por las investigaciones en curso.

La dirigente añade que la contaminación ya no solo alcanzaría el litoral, sino también áreas agrícolas cercanas. "Ahorita también está viendo contaminación en las chacras aledañas en el anexo de La Joya", sostiene.

Sunass intervino tras las denuncias

Tras las denuncias, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que el pasado 11 de junio personal de su oficina en Cañete realizó una visita de verificación al anexo Rosario y a las instalaciones de la PTAR.

Durante la diligencia participaron representantes de EMAPA Cañete, la empresa prestadora del servicio de agua y alcantarillado en la provincia, y usuarios del servicio. Según la entidad, la inspección incluyó la cámara de bombeo y la planta de tratamiento, cuya infraestructura "se encontraba operativa al momento de la intervención".

No obstante, también reconoció la preocupación de los vecinos por la capacidad del sistema y trasladó a la empresa la necesidad de intensificar la detección de conexiones no autorizadas y gestionar adecuadamente la carga frente a la demanda de condominios privados, aspecto que, según indicó, la Municipalidad Distrital de Asia identifica como un punto crítico.

Pese a ello, Sunass recordó que la fiscalización ambiental y de los vertimientos corresponde a otras entidades, por lo que limitó su intervención al seguimiento del servicio de saneamiento y a la orientación de los usuarios sobre los mecanismos para presentar reclamos.

Medidas de mitigación

Consultado sobre el caso, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que, tras el vertimiento de aguas residuales registrado en Asia, EMAPA Cañete ejecuta acciones para mitigar los impactos y proteger la salud pública y el ambiente.

Entre las medidas adoptadas figuran la aplicación de bacterias facultativas, enzimas y neutralizantes para reducir los niveles de sulfuro de hidrógeno y disminuir los malos olores, además de labores de limpieza, desbroce y aplicación de hipoclorito de calcio en puntos críticos del cauce del río Grande.

La cartera añade que la empresa desarrolla un diagnóstico técnico para evaluar alternativas que permitan mejorar la eficiencia del tratamiento de las aguas residuales y señala que mantiene coordinaciones con las entidades competentes para que se realicen las investigaciones que determinen "las responsabilidades a que hubiera lugar".

Mientras Sunass delimita su actuación al ámbito del servicio de saneamiento, el Ministerio de Vivienda precisa que la PTAR permanece bajo operación de una empresa privada dentro de un proceso de transferencia hacia EMAPA Cañete, empresa que actualmente se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio del OTASS.

Para los vecinos, las medidas anunciadas representan apenas una respuesta inicial frente a una problemática que, aseguran, lleva años sin resolverse. Las investigaciones continúan, pero la expectativa de la población apunta a que estas no solo determinen el origen de los vertimientos, sino que permitan adoptar una solución definitiva para evitar que las aguas residuales sigan llegando al río y al mar.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
China creyó en los autos eléctricos y ahora enfrenta las consecuencias: 1 millón de toneladas de baterías dejarán de usarse cada año para 2030

China creyó en los autos eléctricos y ahora enfrenta las consecuencias: 1 millón de toneladas de baterías dejarán de usarse cada año para 2030

LEER MÁS
Río Rímac con aguas negras: Defensoría exige investigar y sancionar a culpables por contaminación

Río Rímac con aguas negras: Defensoría exige investigar y sancionar a culpables por contaminación

LEER MÁS
Los científicos se sorprenden: esta cucaracha no solo come plástico, sino que después puede transformarlo en energía

Los científicos se sorprenden: esta cucaracha no solo come plástico, sino que después puede transformarlo en energía

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker peruano es condenado a más de 9 años de prisión por estafar a usuarios con venta de iPhone en redes sociales

Tiktoker peruano es condenado a más de 9 años de prisión por estafar a usuarios con venta de iPhone en redes sociales

LEER MÁS
Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Tragedia en la Panamericana Norte: choque entre miniván y tráiler deja 6 fallecidos y 9 heridos en Huaura

Tragedia en la Panamericana Norte: choque entre miniván y tráiler deja 6 fallecidos y 9 heridos en Huaura

LEER MÁS
Indecopi multa con S/ 8.250 a colegio peruano por exigir plumones para el docente en lista de útiles escolares

Indecopi multa con S/ 8.250 a colegio peruano por exigir plumones para el docente en lista de útiles escolares

LEER MÁS
Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar

Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025