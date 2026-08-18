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Sao Paulo vs Bolívar EN VIVO: a qué y dónde ver el partido de octavos de final Copa Sudamericana 2026

La serie se definirá en el mítico Morumbi luego del empate 1-1 en La Paz. Sigue la transmisión del partido Sao Paulo vs Bolívar en directo por la Copa Sudamericana.

Bolívar buscará eliminar a otro equipo brasileño en la Copa Sudamericana 2026. Foto: DSports
Bolívar buscará eliminar a otro equipo brasileño en la Copa Sudamericana 2026. Foto: DSports
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Sao Paulo vs Bolívar EN VIVO HOY por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 | Brasileños y bolivianos disputarán el duelo de vuelta de la serie en el mítico Morumbi a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión del partidazo estará a cargo de la señal de DSports; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República.

Luego de igualar 1-1 en La Paz, el cuadro altiplánico visitará territorio brasileño con la intención de lograr una histórica clasificación. El vencedor de la serie enfrentará al ganador del Boca Juniors vs Recoleta.

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¿A qué hora juega Sao Paulo vs Bolívar?

El partido Sao Paulo vs Bolívar está pactado desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora boliviana).

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (miércoles 12).

¿Dónde ver Sao Paulo vs Bolívar por Copa Sudamericana?

El partido entre Sao Paulo y Bolívar, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de DGo.

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Alineaciones Sao Paulo vs Bolívar: posibles formaciones

El conjunto altiplánico podrá contar con sus mejores jugadores para dar el golpe en el compromiso de vuelta de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana.

  • São Paulo: Rafa; Lucas Ramón, Robert Arboleda, Luis Osorio, Wendell; Danielzinho, Pablo Maia, Marcos Antonio; Luciano, Ferreira y Jonathan Calleri.
  • Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echevarría, José Sagredo; Robson Matheus, Ervin Vaca, Erwin Saavedra, Patricio Rodríguez; Dairon Asprilla y Martín Cauteruccio.
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