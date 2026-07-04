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Tragedia en la Panamericana Norte: choque entre miniván y tráiler deja 6 fallecidos y 9 heridos en Huaura

La miniván de transporte público que cubría la ruta Huacho-Barranca se partió en dos. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

Policía investiga las causas de grave accidente en carretera de Végueta
Policía investiga las causas de grave accidente en carretera de Végueta | Difusión
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Un accidente de tránsito se registró la tarde del último viernes 3 de julio en el kilómetro 181 de la carretera Panamericana Norte, en el sector Medio Mundo, distrito de Végueta, provincia de Huaura, donde una miniván de pasajeros que cubría la ruta Huacho-Barranca chocó contra un tráiler cargado con sacos de urea. El siniestro dejó seis fallecidos y nueve heridos.

La fuerza del impacto partió la miniván en dos, mientras que los heridos fueron trasladados por ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a los hospitales de Supe, Huacho y Huaral. Los lesionados fueron identificados como Galileo Mendoza Calderón, Tomás Rosales Ventura, Misael Piero Vásquez León, Fabián Alexis Pizarro de la Cruz, Victoria Estela Paredes Fung, Robert Eduardo García Zamudio, Fidel Zavaleta, Walter Picón Cáceres y Abelardo Vidal Torres.

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Policía realiza diligencias en la zona

El siniestro obligó a restringir el tránsito en la Panamericana Norte y generó largas filas en ambos sentidos de la vía durante varias horas.

Mientras el flujo vehicular permanecía interrumpido, efectivos de la Policía de Carreteras de Barranca y Végueta acordonaron la zona para realizar las diligencias e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del hecho. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las seis personas fallecidas ni las circunstancias que originaron la colisión.

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