Pandita comenzó a cojear y horas después respiraba con dificultad: piden ayuda urgente para perrito

Un perro llamado "Pandita" experimentó un repentino deterioro en su salud, requiriendo exámenes veterinarios urgentes para determinar el origen de su enfermedad. Su familia busca ayuda económica. | composición LR

Un perro llamado "Pandita" experimentó un repentino deterioro en su salud, requiriendo exámenes veterinarios urgentes para determinar el origen de su enfermedad. Su familia busca ayuda económica. | composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Lo que parecía ser un día normal terminó convirtiéndose en una carrera contra el tiempo para la familia de "Pandita", un perro que comenzó a presentar un grave deterioro en su estado de salud de manera repentina y que hoy necesita continuar con exámenes veterinarios para conocer el origen de su enfermedad.

Según contó su dueña a La República, todo ocurrió la tarde del último martes. El animal, que durante la mañana había permanecido descansando debido al intenso calor y no había mostrado signos fuera de lo habitual, empezó a caminar con dificultad alrededor de las 4.00 p. m.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI ROMPE SU SILENCIO Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Salió cojeando de una patita y pensé que de repente era un calambre o que el calor le había afectado. Cuando regresó ya no podía ni siquiera subir un pequeño escalón para entrar a la casa", relató.

Al notar que Pandita permanecía cada vez más agitado y con respiración acelerada, su dueña intentó refrescarlo con agua y un ventilador, pues pensó que se trataba de un golpe de calor. Sin embargo, las horas pasaban y el cuadro empeoraba.

Dos veterinarios y la misma preocupación

Ante la gravedad de la situación, la familia decidió llevarlo de emergencia a una veterinaria, donde le detectaron fiebre de 39 grados y le aplicaron varias inyecciones para controlar el dolor, la inflamación y la temperatura. No obstante, al regresar a casa, Pandita seguía con respiración agitada y sin mostrar mejoría.

Alrededor de las 9.00 p. m., sus dueños volvieron a salir en busca de atención veterinaria. Como la mayoría de establecimientos ya estaban cerrados, un mototaxista los ayudó a contactar a un médico veterinario particular que atendía emergencias.

El especialista volvió a evaluar al perro, confirmó que seguía con fiebre y le aplicó un nuevo tratamiento, además de vitamina B12. Pese a ello, el animal continuó con dificultades para respirar durante toda la noche.

"Yo dormí en la sala para vigilarlo porque no quería que se escondiera debajo de la cama. Por momentos parecía tranquilizarse, pero luego volvía a agitarse", recordó.

Necesita exámenes para conocer qué enfermedad padece

A la mañana siguiente, la familia acudió a otro centro veterinario con la esperanza de realizarle una ecografía y un hemograma que permitieran identificar la causa del cuadro. Sin embargo, el costo de los exámenes —alrededor de S/200— superaba sus posibilidades económicas.

"La doctora me dijo que necesitaba una ecografía y análisis completos para revisar cómo estaban sus órganos, pero en ese momento no tenía ese dinero. Yo quiero salvar a mi perrito, pero no cuento con ese presupuesto", señaló.

Actualmente, Pandita continúa delicado y su familia busca reunir el dinero necesario para realizarle los estudios que permitan obtener un diagnóstico y comenzar el tratamiento adecuado.

La dueña hizo un llamado a las personas que deseen brindar apoyo para que su mascota pueda acceder a la atención veterinaria que necesita y conocer qué está provocando el rápido deterioro de su salud. Su número de Yape es +51 943 727 366.