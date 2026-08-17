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Política

Candidato al Gobierno Regional de Ayacucho está rodeado por imputados por narcotráfico

Romel Pichardo, hermano del aspirante a gobernador de Ayacucho por Podemos Perú, Renol Pichardo, tiene registros fiscales por tráfico de drogas. Además, Richard Zavala, condenado por el mismo delito, es parte del equipo de campaña de Pichardo. Zavala fue dirigente de los productores agrarios del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

En campaña. Renol Pichardo y Richard Zavala, durante una actividad de Podemos Perú en Santa Rosa, Vraem.
En campaña. Renol Pichardo y Richard Zavala, durante una actividad de Podemos Perú en Santa Rosa, Vraem.
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La candidatura de Renol Pichardo Ramos al Gobierno Regional de Ayacucho presenta dos hechos que llaman la atención en plena campaña electoral. El exalcalde de la provincia de Huanta que postula por Podemos Perú está acompañado de personas con antecedentes por narcotráfico.

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Romel Pichardo Ramos, el hermano menor de Renol Pichardo Ramos, figura como imputado en investigaciones fiscales por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Y Richard Zavala Pianto, quien también se presenta por Podemos Perú pero a la alcaldía de Santa Rosa (provincia de La Mar), fue excluido de la contienda electoral por no declarar una sentencia firme por tráfico ilícito de drogas.

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Sin embargo, Richard Zavala no se ha alejado de la actividad política. Continúa apareciendo junto a Renol Pichardo y participando en actividades públicas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Pese a ello, es negado por un sector de Podemos Perú.

En el Vraem. Renol Pichardo y Richard Zavala participan en una actividad política en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

En el Vraem. Renol Pichardo y Richard Zavala participan en una actividad política en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

CON LAS MANOS EN LA COCA

El antecedente de Richard Zavala no es una simple anotación judicial. En noviembre de 2011, aproximadamente a las cinco de la mañana, la policía intervino en Huaccepampa, a unos cinco kilómetros del distrito de Coracora (provincia de Parinacochas), un auto conducido por Richard Zavala Pianto. En el vehículo viajaban otras dos personas.

Durante el registro efectuado en la jefatura policial, los agentes encontraron droga escondida en el tablero de mando del automóvil. Había once paquetes con forma de ladrillo y otros dos más pequeños, todos acondicionados y precintados con cinta de embalaje azul.

El peso bruto total de la droga llegó a los 20,620 kilogramos. Las pruebas aplicadas con tiocianato de cobalto dieron positivo para alcaloide de cocaína y pasta básica de cocaína.

Richard Zavala declaró entonces que viajaba desde Huamanga hacia el distrito de Chala (Cravelí, Arequipa) porque un hombre identificado como Orlando Ruiz Huamaní, alias 'Mono', le había encargado trasladar artefactos eléctricos. Según su versión, recibiría S/1500 por el trabajo y ya había recibido S/500 como adelanto.

El proceso terminó con una condena por tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de promoción, favorecimiento y facilitación al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico. La sentencia le impuso seis años y diez meses de prisión efectiva.

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DE LA CÁRCEL A LAS ÁNFORAS

Richard Zavala reapareció en la vida pública como dirigente agrario del Vraem. En 2024 figuraba como secretario general de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (FEPAVRAE).

Desde esa posición llegó incluso a reunirse con el entonces ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, para plantear demandas de los productores del Vraem.

Richard Zavala junto al entonces ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero.

Richard Zavala junto al entonces ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero.

En 2026, Zavala volvió a las urnas. Podemos Perú lo presentó como candidato a la alcaldía de Santa Rosa.

Pero su candidatura fue excluida porque no declaró en su hoja de vida una sentencia firme por tráfico ilícito de drogas. El antecedente que omitió era precisamente aquella condena originada por los 20 kilos de cocaína que ocultaba en su vehículo.

MALAS COMPAÑÍAS

La exclusión electoral no significó su desaparición de la campaña. Richard Zavala Pianto continúa apareciendo junto a Renol Pichardo en actividades políticas en el Vraem. Este lunes 17 de agosto, ambos participaron en una entrevista transmitida por Radio Chasqui, en la que Pichardo habló de su candidatura y de su trabajo político en la zona.

Richard Zavala y Renol Pichardo participaron este lunes 17 de agosto en una entrevista en Radio Chasqui, pese a que el equipo de comunicaciones de Pichardo aseguró que Zavala ya no pertenece a Podemos Perú.

Richard Zavala y Renol Pichardo participaron este lunes 17 de agosto en una entrevista en Radio Chasqui, pese a que el equipo de comunicaciones de Pichardo aseguró que Zavala ya no pertenece a Podemos Perú.

La presencia de Richard Zavala resulta llamativa porque el propio equipo de comunicaciones de Pichardo aseguró a La República que el excandidato ya no pertenece a Podemos Perú.

“El candidato Richard Zavala ha sido excluido, ya no es candidato del partido Podemos Perú, por lo tanto, ya no pertenece al partido”, señalaron desde su equipo.

UN HERMANO INCÓMODO

El caso de Richard Zavala Pianto no es el único antecedente que rodea al candidato regional. Romel Pichardo Ramos, hermano menor de Renol Pichardo Ramos, está consignado en los registros del Ministerio Público como imputado en investigaciones vinculadas con el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos.

Registro del Ministerio Público muestra que Romel Pichardo Ramos figura como imputado en cuatro investigaciones fiscales por presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

Registro del Ministerio Público muestra que Romel Pichardo Ramos figura como imputado en cuatro investigaciones fiscales por presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

En el distrito fiscal de Junín, los registros indican que Romel Pichardo figura como imputado por delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, entre ellos, promoción, favorecimiento o facilitación. También se reporta una investigación por lavado de activos en el distrito fiscal especializado en delitos de corrupción y criminalidad organizada.

La República buscó la versión de Renol Pichardo sobre estos antecedentes y sobre su relación política con Richard Zavala. El candidato no respondió. Argumentó que no contaba con conexión en los lugares donde se encontraba realizando campaña. Sin embargo, horas después apareció en una entrevista radial junto a Zavala.

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