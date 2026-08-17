El destino del Perú que vive su apogeo turístico: superó los 450.000 visitantes y busca competir con Cusco
Durante las Fiestas Patrias, más de 60.000 personas arribaron por vía aérea, consolidándolo como un destino turístico destacado con diversas maravillas culturales y naturales.
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Áncash atraviesa un crecimiento de su actividad turística durante 2026. La región ya recibió a más de 450.000 visitantes en lo que va del año, según informó su gobernador, Koki Noriega Brito, quien atribuyó este movimiento a sus atractivos y a la mayor conectividad aérea entre Lima y Huaraz.
La cifra representa un salto frente a los 160.000 turistas nacionales y extranjeros registrados durante todo el año pasado. El flujo también tuvo un momento importante durante las Fiestas Patrias, periodo en el que, según la autoridad regional, más de 60.000 personas arribaron únicamente mediante transporte aéreo.
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Áncash supera los 450.000 turistas y aumenta vuelos directos entre Lima y Huaraz
Uno de los factores vinculados al aumento de visitantes es la conexión aérea con la capital. Desde julio se ofrecen dos vuelos directos diarios entre Lima y Huaraz, una alternativa que facilita el acceso a una región que reúne diferentes destinos naturales, culturales y arqueológicos.
Noriega sostuvo que Áncash se encuentra actualmente en su "apogeo turístico" y destacó el movimiento observado durante las celebraciones de julio. A ello se suman, según explicó, los reconocimientos que atractivos de la región han recibido por parte de publicaciones especializadas y organizaciones internacionales.
Entre los puntos señalados se encuentra la carretera que conduce al distrito de Chavín, cuyo estado fue calificado como deficiente por la autoridad. La propuesta es coordinar acciones con el sector privado y la Cámara de Comercio para mejorar la conectividad terrestre.