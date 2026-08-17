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"La música ha sido testigo de todos mis momentos, buenos y malos. Aquella niña que soñaba con cantar en distintos escenarios, creció. Hoy no solo salgo adelante como artista, sino como una mujer que eligió no rendirse. Mi camino comienza ahora"; con este mensaje, Naldy Saldaña anunció el lanzamiento de su carrera como solista, semanas después de renunciar a La Bella Luz.

Naldy Saldaña, quien reveló que rechazó tentadora propuesta de Óscar Junior, anunció que a pesar del mal momento que atraviesa en medio de su denuncia al exdirector musical de La Bella Luz por tocamientos indebidos, seguirá luchando por sus sueños. Por eso, anunció que ahora tendrá su propia orquesta. "Las historias más memorables se escriben incluso con lágrimas en los ojos. Mi historia no solo se cuenta, mi historia se canta", expresó.

Naldy Saldaña sigue luchando por su música. Foto: Instagram.

Naldy Saldaña feliz de debutar como solista

Tras presentarse en 'El reventonazo de la Chola', donde expuso la traición de algunas de sus excompañeras de La Bella Luz, Naldy Saldaña contó que fue todo un desafío lanzar 'Aprenderás', tema con el que lanza su carrera de solista.

“Detrás de esta canción hay muchísimo más de lo que se ve… Hacerla realidad y tenerla lista en tan poco tiempo, días para ser exactos, ha sido todo un reto, pero también ha sido una manera de recordarme que los sueños no se abandonan, aunque a veces el camino cambie. Sigo aquí. Sigo luchando. Sigo creyendo en mi música. Gracias por estar y acompañarme”, manifestó.

"Miles de éxitos en esta nueva etapa de tu vida Naldy, Dios bendiga tu carrera", "La Princesita de la cumbia nunca deja de brillar y de sorprender con su voz y su talento, a seguir reproduciendo", "Ejemplo de mujer y qué sigan los éxitos", "Que tu proyecto de solista Naldy esté lleno de bendiciones" y "Hermosa tu voz, jovencita, qué talento, sigue y no te detengas, claro está, que estás sellada para ser exitosa, lo mejor de lo mejor. Naldy, sigue brillando"; fueron algunos de los comentarios que sus fans le dejaron en Instagram.